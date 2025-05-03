ABD ve İsrail Gazze’ye insani yardım girişi için anlaşmaya yakın

Axios haber sayfasında İsrail ve ABD'li kaynaklara dayandırılan haberde, Gazze'de ateşkesi bozan ve bölgeye insani yardım, su ve ilaç girişini durduran İsrail'in yardımların yeniden devam etmesi konusunda anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.

ABD ve İsrail'in yanı sıra "yeni bir uluslararası kuruluş temsilcilerinin" Gazze'ye insani yardım sağlanması konusunda bir anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi.

Gazze'deki erzakın BM'ye göre günler içerisinde, İsrail'e yetkililere göre haftalar içerisinde tükenebileceği aktarılan haberde, ABD Başkanı Donald Trump'un İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Gazze'ye gıda ve ilaç girişi için baskı yaptığını aktarıldı.

Müzakere edilen anlaşmayla, İsrail'in Gazze'ye uluslararası yardımı "Hamas'ın kontrolü olmadan Filistinlilere ulaştıracağı" ifadelerine yer verilen haberde, Gazze'deki Filistin hükümetinin insani yardım üzerinde kontrolünün engellenmesinin planlandığı kaydedildi.

GAZZE'DE İNSANİ KRİZ HER GEÇEN GÜN DERİNLEŞİYOR

İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurdu.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edildi. Sivil altyapıyı ve hastaneleri de hedef alan İsrail, Gazze'de insani bir felakete neden oluyor.

Bölgeye su ve elektrik tedarikinin kesilmesi ve sınır kapılarının kapalı tutulması Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı zor şartları daha da derinleştiriyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 52 bin 418 kişi öldü, 118 bin 91 kişi yaralandı.