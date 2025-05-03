ABD Başkanı Trump’ın resmi hesabından kendisini Papa olarak gösteren fotoğraf paylaşıldı

Trump'ın kendisine ait sosyal medya platformu Social Truth'taki hesabından yaptığı paylaşımda herhangi bir yazı bulunmazken, Trump yapay zekayla üretilen fotoğrafta beyaz papa kıyafetiyle görünüyor.

Söz konusu görsel, Washington saatiyle 22.30'da yayınlanmasının ardından sosyal medya hesaplarında hızla yayıldı. Bundan yarım saat sonra aynı fotoğraf Beyaz Saray'a ait resmi X hesabından da paylaşıldı.

YENİ PAPA NE ZAMAN SEÇİLECEK?

21 Nisan günü hayatını kaybeden Vatikan Devlet Başkanı ve Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in ardından yeni seçilecek Papa için tarih belli oldu.

Yeni Papa'nın seçileceği konklav (seçim için yapılan oturumlar), 7 Mayıs'ta toplanacak. Kurallara göre, seçimde üçte iki çoğunluğu alan Kardinal, görevi kabul etmesi durumunda yeni Papa olarak ilan edilecek.

ADAYLAR KİMLER?

Papalık için öne çıkan adaylar arasında İtalyan Kardinal Pietro Parolin, Macar Kardinal Peter Erdo, ABD'li Kardinal Raymond Leo Burke, İtalyan Kardinal Matteo Maria Zuppi, Filipinli Kardinal Luis Antonio Gokim Tagle, İtalyan Kardinal Pierbattista Pizzaballa, Ganalı Kardinal Peter Turkson ve Maltalı Kardinal Mario Grech gibi isimler yer alıyor.

İLK SİYAHİ PAPA SEÇİLEBİLİR

En güçlü Papa adaylarının arasında bulunan Ganalı Peter Turkson ve Gineli Robert Sarah ikilisinden biri seçilirse ilk kez siyahi biri Papa seçilmiş olacak.