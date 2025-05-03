03 Mayıs 2025, Cumartesi
Haberler Dünya Haberleri Husiler İsrail'i balistik füzeyle hedef aldı!

Husiler İsrail'i balistik füzeyle hedef aldı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 03.05.2025 14:11
ABONE OL
Husiler İsrail’i balistik füzeyle hedef aldı!

Yemen'deki Husiler, İsrail'in güneyindeki Yafa bölgesini 'hipersonik balistik füzeyle' hedef aldıklarını duyurdu. İsrail ordusu ise sabah saatlerinde Yemen'den atılan balistik füzenin engellendiğini bildirmişti.

Husilere ait el-Mesire televizyonunun haberine göre, İsrail'in güneyindeki işgal altındaki Yafa bölgesine yakın bir askeri hedefe saldırı gerçekleştirildi.

Saldırının, Filistin 2 türü hipersonik balistik füze ile yapıldığı aktarılan haberde, "operasyonun hedefine başarıyla ulaştığı" savunuldu.

İsrail ordusu ise sabah saatlerinde Yemen'den atılan balistik füzenin engellendiğini bildirmişti.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör