Husiler İsrail'i balistik füzeyle hedef aldı!
Yemen'deki Husiler, İsrail'in güneyindeki Yafa bölgesini 'hipersonik balistik füzeyle' hedef aldıklarını duyurdu. İsrail ordusu ise sabah saatlerinde Yemen'den atılan balistik füzenin engellendiğini bildirmişti.
Husilere ait el-Mesire televizyonunun haberine göre, İsrail'in güneyindeki işgal altındaki Yafa bölgesine yakın bir askeri hedefe saldırı gerçekleştirildi.
Saldırının, Filistin 2 türü hipersonik balistik füze ile yapıldığı aktarılan haberde, "operasyonun hedefine başarıyla ulaştığı" savunuldu.
İsrail ordusu ise sabah saatlerinde Yemen'den atılan balistik füzenin engellendiğini bildirmişti.