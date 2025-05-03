İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Azerbaycan ziyaretini erteleme kararı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7-11 Mayıs tarihlerinde gerçekleştireceği Azerbaycan ziyaretini erteledi. Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamayla kararın sebebinin Gazze Şeridi ve Suriye'deki gelişmeler nedeniyle olduğu belirtildi.
Terör devleti İsrail'in Başbakanı Netanyahu, Gazze ve Suriye'de sürdürdüğü saldırılarının ardından Azerbaycan'a gerçekleştireceği ziyareti ertelediğini duyurdu.
İsrail Başbakanlık Ofisi, Binyamin Netanyahu'nun 7-11 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşmesi planlanan Azerbaycan ziyaretini ertelediğini belirterek, "Başbakan Netanyahu, Gazze Şeridi ve Suriye'deki gelişmeler ışığında Azerbaycan ziyaretini ileri bir tarihe erteleme kararı almıştır" denildi.