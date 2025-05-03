Başkan Erdoğan'ın KKTC ziyareti Rum medyasını tedirgin etti! O sözleri manşetlere taşıdılar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyareti ve Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nin açılışı, Rum basınında geniş yankı uyandırdı. Omegalive kanalı 'Erdoğan, Kıbrıs için tüm görüşmelerin iki devlet temelinde yapılacağını söyledi', '(KKTC Cumhurbaşkanı Ersin) Tatar meydan okuyup 'Kıbrıs, Anadolu'nun doğal uzantısıdır' dedi' ifadelerini öne çıkardı. ANT1 televizyonu ise haberinde 'Türkiye Cumhurbaşkanı 'Bugün bu topraklara bir damga daha vuruyoruz' dedi' ifadesini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC'yi ziyareti, Rum basınındaki çok sayıda gazete, televizyon, dergi ve internet sitesi tarafından manşetten görüldü.
Rum basını açılışa büyük ilgi gösterirken Kathimerini Kıbrıs gazetesi, haberini "Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nin Türk halkının kararlılığının sembolü olduğunu söyledi" başlığıyla okuyucularına duyurdu.
ANT1 televizyonu, haberinde "Türkiye Cumhurbaşkanı 'Bugün bu topraklara bir damga daha vuruyoruz' dedi" ifadesini kullandı.
Omegalive kanalı da "Erdoğan, Kıbrıs için tüm görüşmelerin iki devlet temelinde yapılacağını söyledi", "(KKTC Cumhurbaşkanı Ersin) Tatar meydan okuyup 'Kıbrıs, Anadolu'nun doğal uzantısıdır' dedi" ifadelerini öne çıkardı.
Reporter dergisi, manşetten gördüğü açılışı, "Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın açılışında coşkulu konuştu" başlığıyla verdi.
Alfanews, haberi "Erdoğan 'Bu topraklara bir damga daha vuruyoruz' dedi" şeklinde gördü.
Rum tarafında yayın yapan Offsite News de "Erdoğan, 'KKTC için bağımsızlık mücadelesi daha güçlü sürecek' dedi" ifadesini manşete taşırken, Dialogos internet sitesi de "Erdoğan, 'KKTC halkına her zaman yanınızdayız' mesajı verdi" başlığıyla ziyareti okuyucularına duyurdu.
RİK televizyonu da haberi, "Tatar, 'Kıbrıs, Türk ve Osmanlı adasıdır' diye meydan okudu" ifadesiyle geçti.
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