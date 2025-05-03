Başkan Erdoğan’ın KKTC ziyareti Rum medyasını tedirgin etti! O sözleri manşetlere taşıdılar

(Foto: AA)

Reporter dergisi, manşetten gördüğü açılışı, "Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın açılışında coşkulu konuştu" başlığıyla verdi.

Alfanews, haberi "Erdoğan 'Bu topraklara bir damga daha vuruyoruz' dedi" şeklinde gördü.

(Foto: AA)

Rum tarafında yayın yapan Offsite News de "Erdoğan, 'KKTC için bağımsızlık mücadelesi daha güçlü sürecek' dedi" ifadesini manşete taşırken, Dialogos internet sitesi de "Erdoğan, 'KKTC halkına her zaman yanınızdayız' mesajı verdi" başlığıyla ziyareti okuyucularına duyurdu.

RİK televizyonu da haberi, "Tatar, 'Kıbrıs, Türk ve Osmanlı adasıdır' diye meydan okudu" ifadesiyle geçti.