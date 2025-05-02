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Kassam Tugayları'ndan İsrail'e pusu: Ölü ve yaralılar var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 02.05.2025 02:19
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Kassam Tugayları’ndan İsrail’e pusu: Ölü ve yaralılar var

Hamas'ın askeri kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları, İsrail işgalindeki Refah bölgesine pusu kurduklarını duyurdu. Yapılan açıklamada 4 cip ve 1 kamyonun Şuvaz adlı patlayıcıyla patlatıldığı ifade edilirken ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta İsrail askerlerine pusu kurduğunu, askerlerden ölü ve yaralılar olduğunu duyurdu.

Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, 25 Nisan'da Refah'ın Tel es-Sultan Mahallesi'nde İsrail askerlerine karşı kurulan pusuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, 4 cip ve 1 kamyondan oluşan İsrail askeri birliğinin, Tel es-Sultan'daki Tayaran Caddesi yakınlarında kurulan bir pusuya çekildiği, askeri araçların "Şuvaz" adlı patlayıcılarla hedef alındığı ve askerlerle çatışmaya girildiği ifade edildi. İsrail askerlerinden ölü ve yaralılar olduğu kaydedildi.

Gazze'deki Filistinli direniş grupları, kurdukları pusular ve girdikleri çatışmalara ilişkin açıklamayı İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle ancak günler sonra yapabiliyor.

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Kassam Tugayları’ndan İsrail’e pusu: Ölü ve yaralılar var Kassam Tugayları’ndan İsrail’e pusu: Ölü ve yaralılar var Kassam Tugayları’ndan İsrail’e pusu: Ölü ve yaralılar var
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