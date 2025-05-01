İsrail 14 Filistinliyi daha katletti
İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 14 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, katil İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentine yönelik saldırısında 9 Filistinli yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu.
Gazze Şeridi'nin ortasındaki Deyr el-Belah kentinde bir eve düzenlenen saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybederken, birkaç kişi de yaralandı.
İsrail'in insansız hava aracı ile Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin el-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda ise 3 Filistinli çiftçi yaşamını yitirdi, bazıları da yaralandı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Mayıs ayı kira artış oranı yüzde kaç olacak? 2025 TÜİK iş yeri, konut, dükkan kira artış oranı ne zaman açıklanacak?
- Askerlik yol parası nereden alınır? MSB askerlik yol parası ne zaman yatacak?
- FAİZSİZ KREDİ VEREN BANKALAR MAYIS 2025: 6 ay taksitle 75 bin TL fırsatı! Hangi bankalar 0 faizli kredi veriyor, kaç TL?
- En huzurlu, en mutlu şehirler belli oldu! Türkiye'nin en yaşanabilir şehri hangisi?
- AÖL 3. dönem kayıt takvimi 2024-2025 | Açık Lise 3. dönem kayıtları nereden yapılır, kayıt ücreti ne kadar?
- Emekliye tek tek açıklandı: %17.91’lik zam hesabı tamam! 14.469 TL ve üstü maaşa…
- Zeka haritası çıkarıldı! Türkiye'nin en akıllı şehri kim çıktı?
- Tarım Kredi Market İstanbul ilçe şubeleri listesi! Nerede var, nasıl gidilir?
- Ulusal staj programı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2025 Ulusal Staj Programı (UPS) sonuç ekranı
- Kurban Bayramı’na kaç gün kaldı? 2025 Kurban Bayramı ne zaman, tatil kaç gün sürecek?
- İşçiye 23 avantaj noktasına virgülüne sıralandı! Promosyon, ikramiye, intibak, 3600 ek gösterge, 4C'liye kadro...
- Bugün otobüsler bedava mı? 1 Mayıs'ta İETT, MARMARAY, metro, metrobüs, vapur seferleri ücretsiz mi olacak?