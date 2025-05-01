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İsrail 14 Filistinliyi daha katletti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 01.05.2025 14:33
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İsrail 14 Filistinliyi daha katletti

İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 14 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, katil İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentine yönelik saldırısında 9 Filistinli yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu.

Gazze Şeridi'nin ortasındaki Deyr el-Belah kentinde bir eve düzenlenen saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybederken, birkaç kişi de yaralandı.

Gazze Şeridi (AA)Gazze Şeridi (AA)

İsrail'in insansız hava aracı ile Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin el-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda ise 3 Filistinli çiftçi yaşamını yitirdi, bazıları da yaralandı.

Gazze Şeridi (AA)Gazze Şeridi (AA)

Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinde de İsrail saldırılarında yaralanan bir kız çocuğu hayatını kaybetti.

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İsrail 14 Filistinliyi daha katletti İsrail 14 Filistinliyi daha katletti İsrail 14 Filistinliyi daha katletti
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