İsrail 14 Filistinliyi daha katletti

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, katil İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentine yönelik saldırısında 9 Filistinli yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu.



Gazze Şeridi'nin ortasındaki Deyr el-Belah kentinde bir eve düzenlenen saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybederken, birkaç kişi de yaralandı.