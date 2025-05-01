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Yemen'e bombardıman! ABD 5 hava saldırısı düzenledi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 01.05.2025 21:51
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Yemen’e bombardıman! ABD 5 hava saldırısı düzenledi

ABD'nin Yemen'deki saldırıları devam ederken ülkenin çeşitli noktalarına havadan bomba yağmaya devam ediyor. Yemen'deki Hsuiler ABD ordusunun ülkenin kuzeybatısındaki Saada kenti çevresine 5 hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Saldırıların ayrıntılarına ilişkin bilgi verilmedi.

Yemen'deki Husiler, ABD ordusunun ülkenin kuzeybatısındaki Saada kenti çevresine 5 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

ABD'DEN BOMBARDIMAN

Husilere ait El-Mesira televizyonunda yayınlanan haberde, Saada kenti çevresine ABD'nin 5 hava saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi. Haberde, saldırıların ayrıntılarına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Husiler, gün içinde Yemen'in kuzeyindeki Cevf ilinin bazı ilçelerine ABD'nin bir dizi hava saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

YEMEN'E HAVA SALDIRILARI

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini belirtmişti.

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Yemen’e bombardıman! ABD 5 hava saldırısı düzenledi Yemen’e bombardıman! ABD 5 hava saldırısı düzenledi Yemen’e bombardıman! ABD 5 hava saldırısı düzenledi
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