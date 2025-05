İngiltere’deki 23 kent sandık başında: Oy kullanma süreci sona erdi

İngiltere'de dün yerel saatle 07.00'de (TSİ 09.00) başlayan oy kullanma işleminde halk, 1641 belediye meclis üyesi ve 6 belediye başkanını belirlemek için sandık başına gitti.

İngiltere'deki 317 seçim bölgesinin 23'ünde yapılan seçimlerde oy kullanma işlemi yerel saatle 22.00'de (TSİ 00.00) sona erdi.

Seçmenler, Cambridgeshire and Peterborough, Greater Lincolnshire, Hull and East Yorkshire, West of England, Doncaster ve North Tyneside'da belediye başkanlarını belirlemek için oy kullandı.

Bu yıl büyükşehir statüsü kazanan Greater Lincolnshire ve Hull and East Yorkshire bölgelerinde belediye başkanı seçimi ilk kez yapıldı.

Belediye meclis üyeleri belirlenecek kentler arasında ise Oxford ve Cambridge gibi kentler yer aldı.

Seçmenler ayrıca Londra'nın tarihi bölgesi olan City'de belediye meclisi işlevi gören City of London Özel İdaresi için tercihlerini yaptı.

Ayrıca Runcorn ve Helsby adlı seçim bölgesinde ise halk, ara seçimle milletvekilini belirlemek için oy kullandı.

Dün yapılan seçimlerde sonuçların bugün belli olması beklenirken Runcorn ve Helsby seçim bölgesinde sonuçların ne zaman açıklanacağı henüz belli değil.