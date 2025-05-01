İngiltere Futbolu’nda sapkınlığa geçit yok! LGBT’lilere kadın futbolundan men

FA, daha önce sapkın bir ideoloji olan LGBT'li trans kadınların kadın futbolunda oynamasına, testosteron seviyelerini belirli bir düzeyin altında tutmaları koşuluyla izin veriyordu. Ancak Yüksek Mahkeme'nin kararı sonrası, FA bu politikasını gözden geçirerek değiştirme kararı aldı.

FA, bu değişikliğin yaklaşık 20 kayıtlı LGBT'li kadın futbolcuyu etkileyeceğini belirtti ve bu oyuncularla iletişime geçerek değişiklikleri açıklayacağını ve oyunda nasıl yer alabilecekleri konusunda rehberlik sağlayacağını ifade etti.

KARAR MEMNUNİYETLE KARŞILANDI

Bu karar, kadın sporlarında biyolojik cinsiyete dayalı kategorilerin korunması gereğiyle memnuniyetle karşılandı.

FA, kararının yasal ve bilimsel gelişmeler ışığında alındığını ve sporu herkes için erişilebilir kılma taahhüdünü sürdürdüğünü belirtti.