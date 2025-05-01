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İran'ın doğusunda 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 01.05.2025 13:22
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İran’ın doğusunda 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

İran'ın doğusundaki Rezevi Horasan eyaletine bağlı Roşthar ilçesinde, 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Rezevi Horasan eyaletinin Kriz Yönetimi Merkezi'nden yapılan açıklamada, bazı köylerde küçük çaplı hasar meydana geldiği ve depremde 23 kişinin hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

İran Ulusal Sismoloji Merkezinin verilerine göre, merkez üssü Rezevi Horasan eyaletine bağlı Roşthar ilçesi olan 5 büyüklüğündeki deprem, 10 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Rezevi Horasan eyaletinin Kriz Yönetimi Merkezi'nden yapılan açıklamada, bazı köylerde küçük çaplı hasar meydana geldiği ve depremde 23 kişinin hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

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