ABD Başkanı Trump kararnameyi imzaladı! Dini özgürlükler komisyonu kuruluyor
ABD Başkanı Donald Trump, 'ülkemize dini geri getiriyoruz.' ifadelerini kullanarak dini özgürlükler komisyonunun kurulmasını öngören kararnameye imzayı attı. Trump'ın 'İmam Habeş' ismiyle kürsüye davet ettiği Amerikalı Müslüman din adamı ise 'ulusal ve küresel barışı' içeren bir dua etti.
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde düzenlenen etkinlikte, Hristiyan, Yahudi ve Müslüman din adamlarının da katıldığı imza töreninde konuştu.
Amerikan dini değerlerinin toplumsal yapı içinde en önemli yere sahip olduğunu dile getiren Trump, kendisinin dini yeniden Beyaz Saray'a getirdiğini söyledi.
Trump, "Beyaz Saray'da daha önce böyle bir şey hiç yapılmadı. Başka hiçbir başkan buna izin vermedi. Kilise ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması gerektiğini söylüyorlar. Ancak ayrılık olsun ya da olmasın, siz şu anda Beyaz Saray'da olmanız gereken yerdesiniz. Biz ülkemize dini geri getiriyoruz ve bu önemli bir mesele." diye konuştu.
Donald Trump, başkanlık kararnamesiyle kurulacak dini özgürlükler komisyonu ile ABD'deki tüm dinlerin özgürce yaşanabilmesi, ancak bununla beraber özellikle antisemitizmle mücadele edilmesi yolunda önemli bir adım attıklarını ifade etti.
ABD Başkanı'nın konuşmasının ardından kürsüye gelen bir Hristiyan, bir Yahudi ve bir Müslüman din adamı, dua etti.
Trump'ın "İmam Habeş" ismiyle kürsüye davet ettiği Amerikalı Müslüman din adamı, "ulusal ve küresel barışı" içeren bir dua etti.
Daha sonra hazırlanan masada başkanlık kararnamesine imza atan Trump, dini özgürlükler komisyonunun Amerika için önemli bir adım olduğunu söyledi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Optik illüzyon: Beyninizin hangi yönü daha aktif? Kuğu mu sincap mı gördünüz?
- Hangi saç kesimi yüzünüze en çok yakışır? İşte yüz şeklinize uygun doğru saç kesim modelleri
- Mühendislik harikası yapılar: Dünyanın en etkileyici 17 mega projesi
- ÜNİDES 4. Dönem başvuru sonuç ekranı 2025 | ÜNİDES sonuçları nereden öğrenilir? Öğrencilere hibe desteği ne kadar?
- Mayıs ayı kira artış oranı yüzde kaç olacak? 2025 TÜİK iş yeri, konut, dükkan kira artış oranı ne zaman açıklanacak?
- Askerlik yol parası nereden alınır? MSB askerlik yol parası ne zaman yatacak?
- FAİZSİZ KREDİ VEREN BANKALAR MAYIS 2025: 6 ay taksitle 75 bin TL fırsatı! Hangi bankalar 0 faizli kredi veriyor, kaç TL?
- En huzurlu, en mutlu şehirler belli oldu! Türkiye'nin en yaşanabilir şehri hangisi?
- AÖL 3. dönem kayıt takvimi 2024-2025 | Açık Lise 3. dönem kayıtları nereden yapılır, kayıt ücreti ne kadar?
- Emekliye tek tek açıklandı: %17.91’lik zam hesabı tamam! 14.469 TL ve üstü maaşa…
- Zeka haritası çıkarıldı! Türkiye'nin en akıllı şehri kim çıktı?
- Tarım Kredi Market İstanbul ilçe şubeleri listesi! Nerede var, nasıl gidilir?