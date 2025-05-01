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ABD Başkanı Trump kararnameyi imzaladı! Dini özgürlükler komisyonu kuruluyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 01.05.2025 21:25 Güncelleme: 01.05.2025 21:31
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ABD Başkanı Trump kararnameyi imzaladı! Dini özgürlükler komisyonu kuruluyor

ABD Başkanı Donald Trump, 'ülkemize dini geri getiriyoruz.' ifadelerini kullanarak dini özgürlükler komisyonunun kurulmasını öngören kararnameye imzayı attı. Trump'ın 'İmam Habeş' ismiyle kürsüye davet ettiği Amerikalı Müslüman din adamı ise 'ulusal ve küresel barışı' içeren bir dua etti.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde düzenlenen etkinlikte, Hristiyan, Yahudi ve Müslüman din adamlarının da katıldığı imza töreninde konuştu.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Amerikan dini değerlerinin toplumsal yapı içinde en önemli yere sahip olduğunu dile getiren Trump, kendisinin dini yeniden Beyaz Saray'a getirdiğini söyledi.

Trump, "Beyaz Saray'da daha önce böyle bir şey hiç yapılmadı. Başka hiçbir başkan buna izin vermedi. Kilise ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması gerektiğini söylüyorlar. Ancak ayrılık olsun ya da olmasın, siz şu anda Beyaz Saray'da olmanız gereken yerdesiniz. Biz ülkemize dini geri getiriyoruz ve bu önemli bir mesele." diye konuştu.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Donald Trump, başkanlık kararnamesiyle kurulacak dini özgürlükler komisyonu ile ABD'deki tüm dinlerin özgürce yaşanabilmesi, ancak bununla beraber özellikle antisemitizmle mücadele edilmesi yolunda önemli bir adım attıklarını ifade etti.

ABD Başkanı'nın konuşmasının ardından kürsüye gelen bir Hristiyan, bir Yahudi ve bir Müslüman din adamı, dua etti.

Trump'ın "İmam Habeş" ismiyle kürsüye davet ettiği Amerikalı Müslüman din adamı, "ulusal ve küresel barışı" içeren bir dua etti.

Daha sonra hazırlanan masada başkanlık kararnamesine imza atan Trump, dini özgürlükler komisyonunun Amerika için önemli bir adım olduğunu söyledi.

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ABD Başkanı Trump kararnameyi imzaladı! Dini özgürlükler komisyonu kuruluyor ABD Başkanı Trump kararnameyi imzaladı! Dini özgürlükler komisyonu kuruluyor ABD Başkanı Trump kararnameyi imzaladı! Dini özgürlükler komisyonu kuruluyor
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