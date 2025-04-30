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ABD Başkanı Trump'tan Çin açıklaması! "Çok fena darbe yiyor"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.04.2025 18:56
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ABD Başkanı Trump’tan Çin açıklaması! Çok fena darbe yiyor

ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'e ilişkin çarpıcı açıklamalar geldi. Trump, 'Çin çok fena darbe yiyor. Her yerde fabrikaları kapanıyor, Çin'in durumu çok kötü.' ifadelerine yer verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'e ilişkin çarpıcı açıklamalar geldi. Trump, "Çin çok fena darbe yiyor. Her yerde fabrikaları kapanıyor, Çin'in durumu çok kötü." ifadelerine yer verdi.

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ABD Başkanı Trump’tan Çin açıklaması! Çok fena darbe yiyor ABD Başkanı Trump’tan Çin açıklaması! Çok fena darbe yiyor ABD Başkanı Trump’tan Çin açıklaması! Çok fena darbe yiyor
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