Kanada’nın yeni başkanı Carney’den Trump’la görüşme: Yakın zamanda bir araya geleceğiz

Justin Trudeau'nun görevinden istifa etmesiyle erken seçime giden Kanada'da yeni Başbakan Mark Carney seçilmişti. Oy çoğunluğunu alan Carney, Kanada Başbakanlık Ofisi'nden açıklamalarda bulundu. Carney, yakın zamanda ABD Başkanı Trump ile görüşeceğine dikkat çekti. Trump'ın Carney'i seçimlerdeki zaferinden dolayı tebrik ettiği belirtilen açıklamada, iki liderin "yakın zamanda" yüz yüze görüşeceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "Liderler, iki ülkenin bağımsız ve egemen uluslar olarak birlikte çalışmasının önemi konusunda mutabık kaldı." ifadesi kullanıldı.

MUHALEFETTEKİ NDP LİDERİNDEN İSTİFA

Kanada'da muhalefetteki Yeni Demokrasi Partisi (NDP) lideri Jagmeet Singh ise kampanyasını yürüttüğü British Columbia eyaletine bağlı Burnaby kentinde genel seçimlere ilişkin konuştu.

Partisinin seçim sonuçlarına ilişkin hayal kırıklığını dile getiren Burnaby, parti liderliği görevinden ayrılacağını duyurdu.

Öte yandan yeni bir lider seçilene kadar geçici olarak görevine devam edeceğine işaret eden Singh, "Ancak savaşmayı bırakırsak yeniliriz." ifadesini kullandı.

KANADA'DAKİ SEÇİMLER

Elections Canada tarafından paylaşılan ve kesin olmayan sonuçlara göre, iktidardaki Liberal Parti, geçerli oyların yüzde 43,7'sini alarak seçimlerde çoğunluğu sağlamıştı.

Mevcut oy oranıyla Kanada Federal Parlamentosu'ndaki 343 sandalyeden 169'unu kazanan Başbakan Mark Carney'nin partisi, tek başına iktidar olmak için gereken 172 milletvekilli sınırını aşamamıştı.

Oyların yüzde 41,3'ünü alan ana muhalefetteki Muhafazakar Parti ise parlamentodaki sandalyelerin 144'ünü hanesine yazdırmıştı.

Seçimlerde, Muhafazakar Partiyi yüzde 6,3 oyla Quebec Bloku Partisi ve Yeni Demokrasi Partisi (NDP) takip etmişti.

Bir önceki seçimde Justin Trudeau liderliğindeki Liberal Parti 160, Muhafazakar Parti 119, Quebec Bloku Partisi 32 ve Yeni Demokrat Partisi 25 sandalye kazanmıştı.