Netanyahu ailesinden büyük gaf: Mikrofonun açık olduğunu fark etmedi

İsrail kamuoyunun haftalardır "umutla" takip ettiği rehine krizinde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu'nun ağzından dökülen sözler yeni bir fırtınaya neden oldu. Açık mikrofona yakalanan Sara Netanyahu, Gazze'de hayatta kalan rehinelerin sayısının "24'ten az" olduğunu söyledi.

Bu sözler, hem hükümetin rehine ailelerinden bilgi sakladığı yönündeki eleştirileri artırdı hem de İsrail yönetiminin kriz yönetimindeki çelişkilerini bir kez daha gözler önüne serdi.