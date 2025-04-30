Netanyahu ailesinden büyük gaf: Mikrofonun açık olduğunu fark etmedi
Açık mikrofona yakalanan Sara Netanyahu, Gazze’deki rehinelerin durumuyla ilgili mikrofonun açık olduğunu fark etmeyerek gizli bilgileri ifşa etti.
İsrail kamuoyunun haftalardır "umutla" takip ettiği rehine krizinde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu'nun ağzından dökülen sözler yeni bir fırtınaya neden oldu. Açık mikrofona yakalanan Sara Netanyahu, Gazze'de hayatta kalan rehinelerin sayısının "24'ten az" olduğunu söyledi.
Bu sözler, hem hükümetin rehine ailelerinden bilgi sakladığı yönündeki eleştirileri artırdı hem de İsrail yönetiminin kriz yönetimindeki çelişkilerini bir kez daha gözler önüne serdi.
AÇIK MİKROFONDA AÇIĞA ÇIKAN GERÇEK: "DAHA AZ"
Başbakan Netanyahu, Pazartesi günü yapılan bir törende, Gazze'de hâlen "en fazla 24 rehinenin" hayatta olabileceğini söyledi. Ancak konuşma sırasında, yanında oturan eşi Sara Netanyahu'nun araya girerek sessizce "Daha az" demesi, bomba etkisi yarattı. Netanyahu, hemen durumu toparlamaya çalışarak "Ben 'kadar' diyorum" dese de, kamuoyunda yankı bulan bu çıkış, "İsrail hükümeti gerçeği saklıyor mu?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı.
AİLELER ÇILDIRTAN SESSİZLİK: "BİZİM EVLADIMIZ NE DURUMDA?"
Rehinelerin ailelerini temsil eden "Rehineler ve Kayıplar Aileleri Forumu", Sara Netanyahu'nun açıklamasına sert tepki gösterdi. "Zaten acı içinde bekleyen ailelerin yüreğine korku ektiniz" denilen açıklamada, hükümetten tam şeffaflık talep edildi. Rehinelerden birinin annesi Einav Zangauker ise, Sara Netanyahu'ya doğrudan çağrı yaptı:
"Matan hâlâ hayatta mı, yoksa sizin suskunluğunuz yüzünden esarette mi can verdi? Hükümetiniz savaşı bitirmediği için biz evlatlarımızı mı kaybettik?"
SAVAŞIN BEDELİ: GİZLENEN ÖLÜMLER Mİ?
İsrail hükümeti, aylardır 59 rehineden 24'ünün hayatta olduğunu öne sürüyordu. Ancak bu sayı artık inandırıcılığını yitirmiş durumda. Uzmanlara göre Sara Netanyahu'nun sözleri, hükümetin bazı rehinelerin öldüğünü bildiği ama bu bilgiyi kamuoyuyla paylaşmadığına işaret ediyor. Hatırlanacağı üzere, daha önce de ölü olduğu aylarca gizlenen Shiri Bibas ve çocuklarının cesetleri son ateşkesle birlikte teslim edilmişti.
HÜKÜMETİN ÇİFT TARAFLI KRİZİ: GÜVENLİK Mİ, ALGI MI?
İsrail'in güvenlik ve istihbarat yönetimi, yalnızca Gazze'deki askeri başarısızlıklarla değil, aynı zamanda iç kamuoyuna karşı da güven kriziyle sarsılıyor. Sara Netanyahu'nun sözleri, bu krizi büyüten bir başka işaret olarak değerlendiriliyor.
Rehine krizinin sembolü hâline gelen aileler, artık yalnızca sevdiklerinin akıbetini değil, hükümetin samimiyetini de sorguluyor.
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