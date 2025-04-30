30 Nisan 2025, Çarşamba
Haberler Dünya Haberleri İsrail Yanıyor! İşgal altındaki Kudüs ve Tel Aviv alev alev: Uluslararası yardım çağrısı yapıldı

İsrail Yanıyor! İşgal altındaki Kudüs ve Tel Aviv alev alev: Uluslararası yardım çağrısı yapıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 30.04.2025 16:28 Güncelleme: 30.04.2025 16:29
ABONE OL
İsrail Yanıyor! İşgal altındaki Kudüs ve Tel Aviv alev alev: Uluslararası yardım çağrısı yapıldı

İsrail'in işgal ettiği Kudüs ile Tel Aviv arasında yangınlar sebebiyle 5 yerleşim yeri tahliye edilirken, hükümet yangınla mücadele için uluslararası yardım çağrısında bulundu.

İsrail itfaiye teşkilatı, Kudüs ile Tel Aviv arasındaki Eştaol Ormanı'nda başlayan ve yayılan yangın nedeniyle Neve Şalom, Bekoa, Taoz, Naşşon ve Mesilat Zion yerleşim birimleri tahliye edildiğini duyurdu.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde ise Tel Aviv yönetiminin, yangınlara müdahale için aralarında Yunanistan, Hırvatistan, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin olduğu 6 ülkeden uluslararası yardım talebinde bulunduğu ve yangın söndürme uçaklarının gelişi için hazırlık yapıldığı aktarıldı.

KAN, 12 yangın söndürme uçağı ve 50 kurtarma ve yangın söndürme ekibinin şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan yangını kontrol altına almak için çalıştığını bildirdi.

İsrail'de Tel Aviv ile Kudüs arasında bulunan ormanlık alanında yangın çıktı. Yangın nedeniyle Tel Aviv istikametindeki otoyollar ulaşıma kapatılıp güvenlik önlemi alınırken bölgeye sağlık ekipleri intikal etti. (AA)İsrail'de Tel Aviv ile Kudüs arasında bulunan ormanlık alanında yangın çıktı. Yangın nedeniyle Tel Aviv istikametindeki otoyollar ulaşıma kapatılıp güvenlik önlemi alınırken bölgeye sağlık ekipleri intikal etti. (AA)

İşgal altındaki Kudüs ile Tel Aviv arasındaki şiddetli rüzgarla büyüyen yangınlar nedeniyle iki şehir arasındaki bazı otoyolların ulaşıma kapatıldığı aktarıldı.

SİVİLLER BÖLGEDEN TAHLİYE EDİLEBİLİR

Anadolu Ajansına (AA) konuşan İsrail Polisi Sözcüsü Dean Elsdunne, bölgedeki yangının yayıldığını ve ülkenin önemli otoyollarından 1 No'lu otobana yaklaştığını belirtti.

Elsdunne, "Polis ve itfaiye teşkilatı, itfaiye teşkilatının işini yapabilmesi ve yangını kontrol altına alabilmesi için sivilleri bölgeden tahliye etmek amacıyla titizlikle ve hızla çalışıyor." ifadesini kullandı.

İsrail işgal güçlerinin X hesabından yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in İç Cephe Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve ordu birliklerine, yangınla mücadele için polise, itfaiyeye ve kurtarma ekiplerine gerekli her konuda yardımcı olmalarını emrettiği aktarıldı.

Yangın nedeniyle Tel Aviv istikametindeki otoyollar ulaşıma kapatılıp güvenlik önlemi alınırken vatandaşlar bölgeden uzaklaştırıldı.(AA)Yangın nedeniyle Tel Aviv istikametindeki otoyollar ulaşıma kapatılıp güvenlik önlemi alınırken vatandaşlar bölgeden uzaklaştırıldı.(AA)

ÇIKAN YANGINLAR NEDENİYLE BAĞIMSIZLIK GÜNÜ TÖRENİ İPTAL EDİLDİ

Ülkede 5 yerleşim birimi tahliye edilirken Batı Kudüs'teki Herzl Dağı'nda yapılacak Bağımsızlık Günü meşale yakma töreni iptal edildi.

İsrail Ulaştırma ve Yol Güvenliği Bakanı Miri Regev, X hesabından, güvenlik yetkilileriyle yapılan durum değerlendirmesinin ardından Herzl dağı yakınlarnıdaki tepelerde çıkan yangınlar ve şiddetli rüzgar nedeniyle tören yapmama kararı aldıklarını duyurdu.

Miri, iki gün önce, 4 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen Bağımsızlık Günü meşale yakma töreni provasının yayınlanacağını bildirmişti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsrail Yanıyor! İşgal altındaki Kudüs ve Tel Aviv alev alev: Uluslararası yardım çağrısı yapıldı İsrail Yanıyor! İşgal altındaki Kudüs ve Tel Aviv alev alev: Uluslararası yardım çağrısı yapıldı İsrail Yanıyor! İşgal altındaki Kudüs ve Tel Aviv alev alev: Uluslararası yardım çağrısı yapıldı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör