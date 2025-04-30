İsrail Yanıyor! İşgal altındaki Kudüs ve Tel Aviv alev alev: Uluslararası yardım çağrısı yapıldı

İsrail'de Tel Aviv ile Kudüs arasında bulunan ormanlık alanında yangın çıktı. Yangın nedeniyle Tel Aviv istikametindeki otoyollar ulaşıma kapatılıp güvenlik önlemi alınırken bölgeye sağlık ekipleri intikal etti. (AA)



İşgal altındaki Kudüs ile Tel Aviv arasındaki şiddetli rüzgarla büyüyen yangınlar nedeniyle iki şehir arasındaki bazı otoyolların ulaşıma kapatıldığı aktarıldı.

SİVİLLER BÖLGEDEN TAHLİYE EDİLEBİLİR



Anadolu Ajansına (AA) konuşan İsrail Polisi Sözcüsü Dean Elsdunne, bölgedeki yangının yayıldığını ve ülkenin önemli otoyollarından 1 No'lu otobana yaklaştığını belirtti.



Elsdunne, "Polis ve itfaiye teşkilatı, itfaiye teşkilatının işini yapabilmesi ve yangını kontrol altına alabilmesi için sivilleri bölgeden tahliye etmek amacıyla titizlikle ve hızla çalışıyor." ifadesini kullandı.



İsrail işgal güçlerinin X hesabından yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in İç Cephe Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve ordu birliklerine, yangınla mücadele için polise, itfaiyeye ve kurtarma ekiplerine gerekli her konuda yardımcı olmalarını emrettiği aktarıldı.