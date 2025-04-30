30 Nisan 2025, Çarşamba
Haberler Dünya Haberleri ABD karanlığa gömüldü! 500 bin kişi elektriksiz kaldı

ABD karanlığa gömüldü! 500 bin kişi elektriksiz kaldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 30.04.2025 20:31 Güncelleme: 30.04.2025 20:32
ABONE OL
ABD karanlığa gömüldü! 500 bin kişi elektriksiz kaldı

ABD'nin Pensilvanya ve Ohio eyaletlerinde, şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Bu kapsamda ülkedeki elektrik kesintilerini takip eden PowerOutage sitesi, devrilen ağaç ve elektrik direkleri nedeniyle Pensilvanya'da 450 bine yakın kişinin, Ohio'da da 50 binden fazla kişinin elektriksiz kaldığını açıkladı.

Yerel yetkililerin verdiği bilgiye göre, Pensilvanya ve Ohio'da şiddetli fırtına etkili oldu.

Pensilvanya'nın State College ve Pittsburgh şehirlerinde fırtınada elektrik direklerinin devrilmesi sonucu akıma kapılan 3 kişi hayatını kaybetti.

Ülkedeki elektrik kesintilerini takip eden PowerOutage sitesi, devrilen ağaç ve elektrik direkleri nedeniyle Pensilvanya'da 450 bine yakın kişinin, Ohio'da da 50 binden fazla kişinin elektriksiz kaldığını açıkladı.

Ulusal Meteoroloji Servisi Pittsburgh Ofisi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölgedeki fırtınanın hızının saatte 145 kilometreye kadar çıktığını belirtti.

Yetkililer, Pensilvanya ve Ohio'daki kötü hava koşullarının Arkansas, Texas ve Louisiana eyaletlerine kadar etkili olabileceği, hasar verici rüzgarların beraberinde getireceği aşırı yağışların ani sellere yol açabileceği uyarısında bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ABD karanlığa gömüldü! 500 bin kişi elektriksiz kaldı ABD karanlığa gömüldü! 500 bin kişi elektriksiz kaldı ABD karanlığa gömüldü! 500 bin kişi elektriksiz kaldı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör