İsrail’de istihbarat krizi: Netanyahu görevden alma kararını iptal etti!

Katil İsrail Ordusu Filistin'de katliamlarına, yapılan ateşkes sonrasında 18 Mart itibariyle yeniden başladı. Netanyahu hükumeti, ülke içinde güvenlik gerekçesiyle istihbarattan sorumlu 1 numaralı ismin görevden alınacağını açıklamıştı. İsrail basınına göre, Şin-Bet direktörü istifa edeceğini duyurmasının ardından Netanyahu hükumeti geri adım atarak görevden alma işlemini iptal etiğini bildirdi.

NETANYAHU HÜKUMETİNDEN GERİ ADIM

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Başbakan Netanyahu'nun güvensizlik gerekçesiyle görevden almak isteyip Yüksek Mahkeme engeline takıldığı Bar'ın 15 Haziran'da görevini bırakacağını açıklaması nedeniyle bu karar alındı.

Netanyahu hükümetinin Bar'ın görevden alınmasını iptal ederek Yüksek Mahkeme'nin konuya ilişkin nihai bir karar vermesinin önünü kapatmak istediği aktarıldı.

Konuya ilişkin ilk duruşmada aldığı kararla Şin-Bet Direktörü'nün görevden alınmasını durduran Yüksek Mahkeme'den farklı bir karar çıkana kadar, hükümetin kuruma yeni bir direktör atamasına yönelik kısıtlamalar devam edecek.

NETANYAHU VE BAR'DAN KARŞILIKLI SUÇLAMALAR

İsrail Başbakanı Netanyahu, Şin-Bet Direktörü Bar'ı güvensizlik gerekçesiyle görevden alma teşebbüsünde bulunmuş, bu adım ülkede yoğun tepkilere neden olmuştu.

Karar, Yüksek Mahkeme'ye taşınmış ve 8 Nisan'da görülen ilk duruşmada mahkeme Bar'ın görevden alınmasını ve yerine başkasının atanmasını engelleyen geçici ihtiyati tedbir kararı almıştı.

"ŞİN-BET'İ KENDİ ÇIKARLARI İÇİN KULLANIYOR"

Bar, geçen hafta mahkemeye sunduğu savunmasında, Netanyahu'yu Şin-Bet'i kendi çıkarlarını savunmak için kullanmaya çalışmakla itham etmişti.

Netanyahu ise Bar'ı, 7 Ekim 2023'le ilgili olarak ülke tarihinin en büyük istihbarat fiyaskosuna neden olmakla suçlamıştı.

Bar, Şin-Bet'in merkezinde düzenlenen etkinlikte yaptığı açıklamada, teşkilatın direktörü olarak 7 Ekim başarısızlığının sorumluluğunu üstlendiğini ve 15 Haziran'da istifa edeceğini dile getirmişti.