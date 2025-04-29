Fransa’da camide skandal olay! Namaz kıldığı esnada öldürülmüştü: Müslüman genç için mecliste saygı duruşu

Mecliste yerel saatle 15.00'te başlayan oturumda, Ales kenti yakınlarındaki La Grand-Combe kasabasındaki Hatice Camisi'nde 25 Nisan Cuma günü namaz kıldığı sırada bıçaklanarak öldürülen Müslüman genç Aboubakar Cisse anıldı.

Oturumun başında Cisse için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Ulusal Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet, burada yaptığı konuşmada, "Gard'daki bir camide, alçak bir şekilde öldürülen Aboubakar Cisse'nin ölümü bizi derinden sarstı." dedi.

Braun-Pivet, Cisse'nin ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileyerek, Müslüman vatandaşlarla dayanışma içinde olduklarını söyledi.

Yaşanan bu dramın siyasete alet edilmesine karşı olduğunu dile getiren Braun-Pivet, Fransa halkının birlik içinde olduğunu ifade etti.

Braun-Pivet, "Cumhuriyet'imizin temelini oluşturan ve herkese özgür ve güven içinde inanma ve inanmama imkanını tanıyan laikliğe bağlılığımızı, burada özellikle dile getirmek istiyorum." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Saldırı, Gard vilayetindeki La Grand-Combe kasabasında bulunan Hatice Camisi'nde 25 Nisan'da yerel saatle 08.30 civarında gerçekleştirilmişti.

Savcılık, kurbanın, her hafta cuma namazı öncesi gönüllü olarak camiyi temizlemeye gelen 24 yaşındaki Aboubakar Cisse olduğunu açıklamıştı.

Zanlı, camideki Müslüman gençten namaz kılmayı öğrenmek için yardım istemiş ve cemaatte örnek kişiliği ve özverisiyle tanınan Aboubakar Cisse bu teklifi kabul etmişti.

Zanlı Müslüman genci secdeye gittiği anda 40-50 kez bıçaklamış ve bu anları kayda alarak sosyal paylaşım sitesinde yayımlamıştı.

Bıçaklı saldırının yaşandığı anlar, Hatice Camisi'nin güvenlik kameralarınca da kaydedilmişti.

Olivier H. isimli zanlı, 27 Nisan'da İtalya'nın Pistoia şehrindeki polis karakoluna teslim olmuştu.