İsrail, Kudüs Fonu ve Vakfı’nı kapatma kararı aldı

Siyonist rejim, işgal altındaki Doğu Kudüs'te sosyal ve insani çalışmalar yürüten Kudüs Fonu ve Vakfı'nın, Filistin yönetimiyle bağlantılı olduğu iddiasıyla kapatılmasına karar verdi. Kudüs Valiliği ve Filistin Dışişleri Bakanlığı karara sert tepki gösterirken, vakfın sadece insani amaçlı faaliyet yürüttüğü vurgulandı.

İSRAİL'DEN KAPATMA TALİMATI

Kudüs Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in talimatıyla Kudüs Fonu ve Vakfı'nın kapatılmasına karar verildiği bildirildi. Açıklamada, bu adımın İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistin varlığını zayıflatmaya yönelik sistematik politikalarının bir parçası olduğu belirtildi. Kudüs Valiliği, vakfın Filistin yönetimiyle bağlantılı olduğu yönündeki iddiaları ise yalanladı.

VAKFIN ÇALIŞMALARI SOSYAL VE İNSANİ AMAÇLI

Yapılan açıklamada, Kudüs Fonu ve Vakfı'nın yalnızca sosyal, insani ve hayır amaçlı çalışmalar yürüttüğü ve hiçbir siyasi faaliyetle ilgisinin bulunmadığı vurgulandı. Kararın, Kudüs'teki Filistinlilerin hayatta kalma ve direnme mücadelesinin temel kurumlarından biri olan vakıflara yönelik açık bir saldırı olduğu ifade edildi.

FİLİSTİN DIŞİŞLERİ'NDEN SERT TEPKİ

Filistin Dışişleri Bakanlığı da yayımladığı yazılı açıklamayla kararı kınadı. Açıklamada, Filistinlilerin işgalciler eliyle kutsal şehir Kudüs'ten göç etmeye zorlandığına dikkat çekilerek, Kudüs Fonu ve Vakfı'nın kapatılmasının, Filistin halkına yönelik soykırım, yerinden etme, kıtlık ve ilhak suçlarının bir başka yansıması olduğu kaydedildi.

KUDÜS FONU VE VAKFI'NIN ÇALIŞMALARI

2014 yılında Kudüs'ün geleceğini koruma amacıyla bir grup girişimci tarafından kurulan Kudüs Fonu ve Vakfı, kutsal şehirdeki Filistinlilerin direnişini desteklemeyi, Filistin kimliğini korumayı ve çeşitli sektörlerde kalkınmayı teşvik etmeyi hedefliyor. Vakıf, yıllardır Kudüs'te sosyal ve insani projeler yürüterek kentin Filistinli kimliğini canlı tutmaya çalışıyor.