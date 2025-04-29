BM’den terör mağdurlarına destek için yeni girişim

Birleşmiş Milletler (BM) Terörle Mücadele Ofisi (UNOCT), terör saldırılarından etkilenen mağdurlar ve hayatta kalanlar için destek mekanizmalarını güçlendirmek amacıyla "Terör Mağdurları Dernekleri Ağı" girişimini hayata geçirdi. Girişim, mağdurların birbirlerine destek olabileceği ve barış inşasında aktif roller üstlenebilecekleri güvenli bir alan oluşturmayı hedefliyor.

BM Terörle Mücadele Ofisi (UNOCT), terör mağdurları ve saldırılardan sağ kurtulan kişilerin dayanışmasını artırmak amacıyla "Terör Mağdurları Dernekleri Ağı" adlı yeni bir girişim başlattı. Girişim kapsamında, mağdurların karşılaştıkları zorluklara birlikte çözüm üretmeleri, savunuculuk faaliyetlerine katılmaları ve barış inşa süreçlerinde aktif rol almaları amaçlanıyor.

BM Terörle Mücadele Ofisi Genel Sekreter Yardımcısı Vladimir Voronkov, girişime ilişkin yaptığı açıklamada, "Akıl almaz kişisel trajediler karşısında birçok kişi sesini yükseltmeyi seçerek dayanışma ve hoşgörünün güçlü savunucuları haline geldi." ifadelerini kullandı. Voronkov, mağdurların ve hayatta kalanların ihtiyaçlarının çoğu zaman yeterince karşılanamadığını vurgulayarak, uluslararası ve ulusal düzeyde sağlanacak desteğin hayati önem taşıdığını belirtti.