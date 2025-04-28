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Yeni Papa'nın seçileceği tarih netleşti! Vatikan duyurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.04.2025 14:29 Güncelleme: 28.04.2025 14:47
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Yeni Papa’nın seçileceği tarih netleşti! Vatikan duyurdu

Papa Francis'in ölümünün ardından Vatikan'da yapılacak yeni Papa seçiminin tarihi belli oldu. Vatikan, Papa'yı seçecek konklavın 7 Mayıs'ta toplanacağını duyurdu.

Yeni Papa'nın seçilmesi için konklavın 7 Mayıs'ta toplanacağı bildirildi. Yeni Papa'nın seçileceği konklav (seçim için yapılan oturumlar), 7 Mayıs'ta toplanacak.

YENİ PAPA'NIN SEÇİLECEĞİ TARİH NETLEŞTİ

Kurallara göre, seçimde üçte iki çoğunluğu alan Kardinal, görevi kabul etmesi durumunda yeni Papa olarak ilan edilecek. Papalık için öne çıkan adaylar arasında İtalyan Kardinal Pietro Parolin, Macar Kardinal Peter Erdo, ABD'li Kardinal Raymond Leo Burke, İtalyan Kardinal Matteo Maria Zuppi, Filipinli Kardinal Luis Antonio Gokim Tagle, İtalyan Kardinal Pierbattista Pizzaballa, Ganalı Kardinal Peter Turkson ve Maltalı Kardinal Mario Grech gibi isimler yer alıyor.

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