Rizeli ailenin 3 çocuğu Fransa’da yangında hayatını kaybetti

Fransa'nın Strasbourg kenti yakınlarındaki Brumath'ta çıkan yangında Rizeli ailenin 3 çocuğu hayatını kaybetti. (İHA)

Yangın esnasında evde bulunan Ecrin (13) ve Hatice Kuru (11) hayatını kaybederken, ağır yaralanan kardeşleri Melek Kuru (5) ise hastaneye kaldırıldı.

Minik Melek'te hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.