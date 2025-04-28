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Rizeli ailenin 3 çocuğu Fransa'da yangında hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 28.04.2025 13:48 Güncelleme: 28.04.2025 13:59
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Rizeli ailenin 3 çocuğu Fransa’da yangında hayatını kaybetti

Fransa'nın Strasbourg kenti yakınlarındaki Brumath'ta çıkan yangında Rizeli ailenin 3 çocuğu hayatını kaybetti.

FRANSA'DA YAŞAYAN RİZELİ AİLEDEN ACI HABER!

Fransa'nın Strasbourg kenti yakınlarındaki Brumath'ta yaşayan Rize'nin Ardeşen ilçesi nüfusuna kayıtlı İbrahim Kuru ve Ayşe Tutan Kuru çiftinin evinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Fransa'nın Strasbourg kenti yakınlarındaki Brumath'ta çıkan yangında Rizeli ailenin 3 çocuğu hayatını kaybetti. (İHA)Fransa'nın Strasbourg kenti yakınlarındaki Brumath'ta çıkan yangında Rizeli ailenin 3 çocuğu hayatını kaybetti. (İHA)

Yangın esnasında evde bulunan Ecrin (13) ve Hatice Kuru (11) hayatını kaybederken, ağır yaralanan kardeşleri Melek Kuru (5) ise hastaneye kaldırıldı.

Minik Melek'te hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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Rizeli ailenin 3 çocuğu Fransa’da yangında hayatını kaybetti Rizeli ailenin 3 çocuğu Fransa’da yangında hayatını kaybetti Rizeli ailenin 3 çocuğu Fransa’da yangında hayatını kaybetti
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