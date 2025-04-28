Rizeli ailenin 3 çocuğu Fransa'da yangında hayatını kaybetti
Fransa'nın Strasbourg kenti yakınlarındaki Brumath'ta çıkan yangında Rizeli ailenin 3 çocuğu hayatını kaybetti.
Fransa'nın Strasbourg kenti yakınlarındaki Brumath'ta yaşayan Rize'nin Ardeşen ilçesi nüfusuna kayıtlı İbrahim Kuru ve Ayşe Tutan Kuru çiftinin evinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın esnasında evde bulunan Ecrin (13) ve Hatice Kuru (11) hayatını kaybederken, ağır yaralanan kardeşleri Melek Kuru (5) ise hastaneye kaldırıldı.
Minik Melek'te hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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