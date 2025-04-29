ABD Amazon'u hedef aldı! "Bu düşmanca ve siyasi bir eylemidir"

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump'un dünyaya duyurduğu gümrük tarifelerine ilişkin tepkiler gelmeye devam ederken Amazon'un tarifelerin ürünlerin fiyatını nasıl etkilediğini tüketicilere göstereceğine ilişkin bir haberin yayınlanmasının ardından Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt'ten açıklama geldi. Konuyu ABD Başkanı Donald Trump'la da telefonda görüştüğünü belirten Leavitt, "Bu Amazon'un düşmanca ve siyasi bir eylemidir." dedi.

"AMAZON DÜŞMANCA BİR EYLEM İÇİNDE"

Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, Amazon'un tarife maliyetlerini tüketicilere göstereceği iddia edilen habere ilişkin bir soruyu yanıtladı.

Bu konuda ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştüğünü belirten Leavitt, "Bu Amazon'un düşmanca ve siyasi bir eylemidir." değerlendirmesinde bulundu.

"(Joe) Biden yönetimi enflasyonu son 40 yılın en yüksek seviyesine çıkardığında Amazon bunu neden yapmadı?" ifadelerini kullanan Leavitt, Amazon'un Çin'in propaganda koluyla ortaklık kurduğunu ileri sürdü.

BEZOS TRUMP DESTEKÇİSİ Mİ?

Sözcü Leavitt, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un hala bir Trump destekçisi olup olmadığının sorulması üzerine ise Başkan Trump'ın Bezos ile ilişkisi hakkında konuşmayacağını belirtti.

Punchbowl News'un konuya aşina isimsiz bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Amazon'un tarife maliyetlerini tüketicilere göstereceği belirtilmişti.

Haberde, "Amazon, Başkan Donald Trump'ın ticaret savaşının maliyetinin sorumluluğunu üstlenmek istemiyor." ifadeleri kullanılmıştı. Amazon'un, bir ürünün maliyetinin ne kadarının tarifelerden kaynaklandığını toplam fiyatının yanında göstereceği kaydedilmişti.

AMAZON'DAN AÇIKLAMA: BÖYLE BİR ŞEY OLMAYACAK!

Amazon sözcüsü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise "Ultra düşük maliyetli Amazon Haul mağazamızı yöneten ekip, bazı ürünlerde ithalat ücretlerini listeleme fikrini değerlendirdi. Ancak bu hiçbir zaman onaylanmadı ve böyle bir şey olmayacak." ifadeleri kullanıldı.