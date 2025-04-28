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Nijerya'da kaçak petrol depolanan evde patlama: 5 ölü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 28.04.2025 04:38
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Nijerya’da kaçak petrol depolanan evde patlama: 5 ölü

Rivers eyaletinde kaçak petrolün depolandığı bir evde meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Nijerya'nın petrol zengini Rivers eyaletinde kaçak petrolün rafine edilip depolandığı bir evde patlama meydana geldi. Omoku bölgesinde yaşanan olayda 5 kişi yanarak hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Afrika'nın en büyük petrol üreticilerinden Nijerya'da sık sık yaşanan petrol hırsızlığı, hem can kayıplarına hem de ülke ekonomisinde milyarlarca dolarlık zarara yol açıyor.

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Nijerya’da kaçak petrol depolanan evde patlama: 5 ölü Nijerya’da kaçak petrol depolanan evde patlama: 5 ölü Nijerya’da kaçak petrol depolanan evde patlama: 5 ölü

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