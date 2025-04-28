ABD’den Yemen’e ağır darbe: 800 hedef vuruldu yüzlerce Husi öldürüldü

ABD ordusu, 15 Mart'tan bu yana Yemen'de İran destekli Husi güçlerine karşı düzenlenen saldırılarda 800'den fazla hedefin vurulduğunu duyurdu. CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, operasyonların seyrüsefer özgürlüğünü sağlama ve Amerikan caydırıcılığını yeniden tesis etme amacı taşıdığı vurgulandı.

"YÜZLERCE SAVAŞÇI ÖLDÜRÜLDÜ"

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, Rough Rider Operasyonu'nun başlangıcından bu yana Yemen'de 800'den fazla hedefin vurulduğu bildirildi. Açıklamada, bu saldırılarda Husilerin füze ve insansız hava aracı (İHA) birimlerinin üst düzey yetkilileri de dahil olmak üzere yüzlerce Husi savaşçısının ve çok sayıda liderin öldürüldüğü kaydedildi.

"HUSİLERİN ASKERİ KAPASİTESİ ZAYIFLATILDI"

CENTCOM açıklamasında, operasyonlarda çok sayıda komuta-kontrol tesisi, hava savunma sistemleri, gelişmiş silah üretim tesisleri ve silah depolarının imha edildiği belirtildi. Bu depolarda, Husilerin uluslararası nakliye yollarına yönelik saldırılarda kullandığı gemisavar füzeler, seyir füzeleri, insansız hava araçları ve mürettebatsız su üstü gemileri gibi gelişmiş silah sistemlerinin bulunduğu ifade edildi. Açıklamada, saldırıların ardından balistik füze saldırılarının yüzde 69, tek yönlü drone saldırılarının ise yüzde 55 oranında azaldığı vurgulandı.

"HUSİLERİN GELİR KAYNAKLARINA DARBE"

ABD saldırılarının Husilerin ekonomik kaynaklarına da zarar verdiği belirtilen açıklamada, Ras İsa Limanı'nın hedef alınarak Husilerin gelir akışının sekteye uğratıldığı aktarıldı. Ayrıca Husilere yönelik baskının devam edeceği ve seyrüsefer özgürlüğü tamamen sağlanana kadar operasyonların süreceği bildirildi.

"İRAN'IN HUSİLERE DESTEĞİ SÜRÜYOR"

CENTCOM açıklamasında, İran'ın Husilere yönelik desteğinin devam ettiği iddia edildi. Husilerin ABD güçlerine saldırılarının ancak İran'ın desteğiyle mümkün olduğu ileri sürülerek, "Baskıyı artırarak Husi kabiliyetlerini zayıflatmaya devam edeceğiz" denildi. Olası yeni operasyonlara ilişkin detayların gizli tutulacağı da belirtildi.

TRUMP'IN TALİMATIYLA BAŞLAYAN OPERASYONLAR

15 Mart'ta ABD Başkanı Donald Trump, Yemen'deki İran destekli Husilere karşı geniş çaplı bir saldırı başlatılması talimatı verdiğini açıklamıştı. Trump, Husileri Amerikan gemilerine, uçaklarına ve insansız hava araçlarına karşı korsanlık ve şiddet kampanyası yürütmekle suçlamıştı. Bu açıklamanın ardından CENTCOM, Yemen'in farklı bölgelerine yoğun hava saldırıları düzenlemişti.