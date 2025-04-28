İsrail’in Gazze saldırılarında en az 16 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusu, uluslararası çağrılara rağmen Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına devam ediyor. Son saldırılarda bir kafeterya ve bir ev hedef alındı; en az 16 kişi yaşamını yitirdi, birçok kişi de yaralandı.

Yerel yetkililerden alınan bilgilere göre, Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bir kafeteryaya düzenlenen saldırıda en az 6 kişi hayatını kaybetti. Cibaliye Mülteci Kampı'nda Ebu Mahadi ailesinin evine yönelik düzenlenen saldırıda ise en az 10 kişi yaşamını yitirdi. Her iki saldırıda da çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusu, 18 Mart'ta Gazze Şeridi'nde sağlanan ateşkesi tek taraflı olarak bozmuş ve sivillere yönelik saldırılarını yeniden yoğunlaştırmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlenen saldırılarda ölenlerin sayısı 52 bin 243'e, yaralananların sayısı ise 117 bin 639'a ulaştı.