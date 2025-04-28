Güney Kore’de lisede bıçaklı saldırı: 6 yaralı

Güney Kore'nin Cheongju şehrinde, bir lise öğrencisinin okulda gerçekleştirdiği bıçaklı saldırı sonucu 6 kişi yaralandı. Saldırı, okulun özel eğitim programına kayıtlı bir öğrenci tarafından gerçekleştirildi. Olayın ardından, saldırgan hızla yakalanarak gözaltına alındı.

Cheongju'daki lise, büyük bir güvenlik açığına sahne oldu. Olay, okulda ders sırasında gerçekleşti. Özel eğitim programına dahil bir lise öğrencisi, bilinmeyen bir sebeple okuldaki 6 kişiye bıçakla saldırdı. Yaralananlar arasında bir öğretmen de bulunuyor. Yaralılar, yüz ve karın bölgesinden aldıkları bıçak darbeleriyle hastaneye kaldırıldılar.

Okulun güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre, saldırgan olayın ardından okuldan kaçmaya çalıştı, ancak yakındaki bir su deposuna atladı. Güvenlik güçleri, saldırgana müdahale ederek onu kısa süre içinde yakaladı.