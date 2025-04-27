Zelenskiy’den ateşkes açıklaması: Havada, denizde ve karada sağlanmalı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis'in cenaze töreni sırasında Roma'da bir görüşme yaptı.

İkili görüşmede, Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barış için atılan adımları ele aldı. Starmer ve Zelenskiy, gelecek adımları diğer ortaklarla planlama ve tekrar bir araya gelme konusunda mutabakata vardı.

Zelenskiy, Starmer ile görüşmesi hakkında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koşulsuz ateşkesin sağlanması ve güvenlik garantilerini ele aldıklarını belirterek, "Koşulsuz ateşkes havada, denizde ve karada sağlanmalı. Güvenilir güvenlik garantileriyle adil bir barışın tesisi yolunda ilk adım olmalıdır. Ancak güçlü garantiler kalıcı barışı sağlayabilir ve insan hayatını koruyabilir." ifadelerini kullandı.