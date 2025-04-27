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İran'dan ABD ile müzakere açıklaması: Çelişkiler sürüyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 27.04.2025 11:40 Güncelleme: 27.04.2025 11:42
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İran’dan ABD ile müzakere açıklaması: Çelişkiler sürüyor

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran'ın nükleer programı konusunda Tahran ve Washington arasında çelişkilerin devam ettiğini bildirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD heyeti ile Umman'ın başkenti Maskat'ta yapılan üçüncü tur görüşmelerin ardından İran medyasına konuştu. Arakçi, Tahran ve Washington arasında nükleer program konusunda çelişkilerin sürdüğünü, İran'ın ABD ile görüşmelerde ilerleme kaydetmeyi umduğunu belirtti.

Arakçi, "Hem genel konularda hem de detaylarda görüş ayrılıklarımız var. Bir sonraki görüşme öncesinde başkentlerimizde bu çelişkilerin nasıl azaltılabileceğine dair daha detaylı analizler yapacağız." dedi.

Arakçi, İran'ın ABD ile yapılacak bir sonraki görüşmelere İran Atom Enerjisi Kurumu temsilcilerini de dahil etmeyi planladığını söyledi.

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