Tarihi kavganın ardından Trump ve Zelenskiy bir arada! Papa’nın cenaze töreninde ilk temas: Toplantı bile yaptılar

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BEYAZ SARAY'DAKİ GERİLİMİN ARDINDAN İLK TEMAS

Trump ve Zelenskiy arasındaki ilk büyük gerilim, şubat ayında Beyaz Saray'da yapılan ve dünya kamuoyuna yansıyan tarihi kavga sırasında yaşanmıştı. Bu nedenle, Vatikan'daki karşılaşma, iki liderin gergin geçen ilişkilerinde önemli bir ilk temas olarak görülüyor.