Tarihi kavganın ardından Trump ve Zelenskiy bir arada! Papa'nın cenaze töreninde ilk temas: Toplantı bile yaptılar
Papa Francis’in cenaze töreni için Vatikan’da bulunan ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Beyaz Saray’da yaşadıkları tarihi gerilimin ardından ilk kez yüz yüze geldi.
ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Beyaz Saray'daki tarihi kavgalarının ardından, Papa Francis'in cenaze töreni için geldikleri Vatikan'da ilk kez yüz yüze görüştü.
KISA BİR TOPLANTI GERÇEKLEŞTİ
Ukrayna Devlet Başkanlığı Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Volodimir Zelenskiy'nin 26 Nisan'da Papa Francis'in cenaze törenine katılmak üzere Roma'ya vardığında, Donald Trump ile kısa bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.
Sözcü, bu buluşmanın yalnızca birkaç dakika sürdüğünü ve ayaküstü bir toplantı niteliğinde olduğunu belirtti.
BEYAZ SARAY'DAKİ GERİLİMİN ARDINDAN İLK TEMAS
Trump ve Zelenskiy arasındaki ilk büyük gerilim, şubat ayında Beyaz Saray'da yapılan ve dünya kamuoyuna yansıyan tarihi kavga sırasında yaşanmıştı. Bu nedenle, Vatikan'daki karşılaşma, iki liderin gergin geçen ilişkilerinde önemli bir ilk temas olarak görülüyor.
DÜNYA LİDERLERİ VATİKAN'DA BULUŞTU
Trump ve Zelenskiy'nin yanı sıra, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başta olmak üzere çok sayıda dünya lideri de Papa Francis'in cenaze törenine katılmak üzere Vatikan'a geldi. Liderlerin tören sırasında zaman zaman bir araya geldikleri ve kısa sohbetlerde bulundukları gözlendi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü nasıl ortaya çıktı? Dünya Pilotlar Günü sözleri ve kutlama mesajları
- Fenerbahçe'de Hakan Bilal Kutlualp başkan adaylığını açıkladı!
- Altın alımı için doğru zaman geldi mi? Hangi yatırım daha karlı? İslam Memiş değerlendirdi
- Bugün hangi maçlar var, saat kaçta başlayacak? 26 Nisan Cumartesi maç programı
- 2 Mayıs BİM aktüel katalog yayınlandı: Çadır çeşitleri ve kamp malzemeleri dikkat çekiyor!
- Hafta sonu hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor: Toz taşınımı ve kuvvetli yağış uyarısına dikkat!
- Osman Boyner hayatını kaybetti! Osman Boyner kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü?
- Altında rüzgar tersine mi dönüyor, alım fırsatı başladı mı? İslam Memiş açıkladı
- Optik illüzyon testi: Sadece %1’i 10 saniyede 3 farkı görebiliyor!
- 1 Mayıs resmi tatil mi, okullar açık mı? 30 Nisan yarım gün mü?
- 81 il içinden sizin il neyi ile meşhur? Bakın Türkiye'nin şehirleri dünyada nasıl tanınıyor!
- 25 Nisan Cuma hutbesi yayınlandı! Bu haftaki Cuma hutbesi konusu ve tam metni