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Tarihi kavganın ardından Trump ve Zelenskiy bir arada! Papa'nın cenaze töreninde ilk temas: Toplantı bile yaptılar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.04.2025 12:49 Güncelleme: 26.04.2025 14:03
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Tarihi kavganın ardından Trump ve Zelenskiy bir arada! Papa’nın cenaze töreninde ilk temas: Toplantı bile yaptılar

Papa Francis’in cenaze töreni için Vatikan’da bulunan ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Beyaz Saray’da yaşadıkları tarihi gerilimin ardından ilk kez yüz yüze geldi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Beyaz Saray'daki tarihi kavgalarının ardından, Papa Francis'in cenaze töreni için geldikleri Vatikan'da ilk kez yüz yüze görüştü.

Foto: ArşivFoto: Arşiv

KISA BİR TOPLANTI GERÇEKLEŞTİ

Ukrayna Devlet Başkanlığı Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Volodimir Zelenskiy'nin 26 Nisan'da Papa Francis'in cenaze törenine katılmak üzere Roma'ya vardığında, Donald Trump ile kısa bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

Foto: ArşivFoto: Arşiv

Sözcü, bu buluşmanın yalnızca birkaç dakika sürdüğünü ve ayaküstü bir toplantı niteliğinde olduğunu belirtti.

Foto: Arşiv Foto: Arşiv

BEYAZ SARAY'DAKİ GERİLİMİN ARDINDAN İLK TEMAS

Trump ve Zelenskiy arasındaki ilk büyük gerilim, şubat ayında Beyaz Saray'da yapılan ve dünya kamuoyuna yansıyan tarihi kavga sırasında yaşanmıştı. Bu nedenle, Vatikan'daki karşılaşma, iki liderin gergin geçen ilişkilerinde önemli bir ilk temas olarak görülüyor.

Foto: AAFoto: AA

DÜNYA LİDERLERİ VATİKAN'DA BULUŞTU

Trump ve Zelenskiy'nin yanı sıra, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başta olmak üzere çok sayıda dünya lideri de Papa Francis'in cenaze törenine katılmak üzere Vatikan'a geldi. Liderlerin tören sırasında zaman zaman bir araya geldikleri ve kısa sohbetlerde bulundukları gözlendi.

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Tarihi kavganın ardından Trump ve Zelenskiy bir arada! Papa’nın cenaze töreninde ilk temas: Toplantı bile yaptılar Tarihi kavganın ardından Trump ve Zelenskiy bir arada! Papa’nın cenaze töreninde ilk temas: Toplantı bile yaptılar Tarihi kavganın ardından Trump ve Zelenskiy bir arada! Papa’nın cenaze töreninde ilk temas: Toplantı bile yaptılar
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