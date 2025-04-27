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İsrail Lübnan'da 1 kişiyi katletti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 27.04.2025 11:44 Güncelleme: 27.04.2025 11:45
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İsrail Lübnan’da 1 kişiyi katletti

İsrail işgal güçlerinin, Lübnan'ın güneyine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusu İHA'larla Nebatiye kentine bağlı Halta beldesini hedef aldı.

İsrail'in söz konusu saldırısında bir kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusu sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan Enformasyon Bakanı Paul Markus, 17 Nisan'da basına yaptığı açıklamada, 27 Kasım'dan bu yana ateşkes anlaşmasını 2 bin 740 kez ihlal eden İsrail'in bu süre zarfında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 190 kişinin öldüğünü, 485 kişinin yaralandığını söylemişti.

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İsrail Lübnan’da 1 kişiyi katletti İsrail Lübnan’da 1 kişiyi katletti İsrail Lübnan’da 1 kişiyi katletti
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