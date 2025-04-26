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Gazze'de can kaybı 51 bin 495 oldu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 26.04.2025 14:31 Güncelleme: 26.04.2025 14:32
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Gazze’de can kaybı 51 bin 495 oldu!

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 51 bin 495'e yükseldiği duyuruldu.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 51 bin 495'e, yaralı sayısının ise 117 bin 524'e yükseldiği ifade edildi.

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Gazze’de can kaybı 51 bin 495 oldu! Gazze’de can kaybı 51 bin 495 oldu! Gazze’de can kaybı 51 bin 495 oldu!
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