ABD’den Yemen’in Marib ve Amran şehirlerine hava saldırısı

Yemen aylardır devam eden çok sayıda hava saldırısı ile mücadele ederken ABD savaş uçakları bu kez Marib ve Amran illerini vurdu. Marib'in Medgal ilçesine 4, Amran'ın Harf Süfyan ilçesine 2 hava saldırısı düzenlendi. Saldırılar sonrası can kaybı ya da yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

YEMEN'E HAVA SALDIRILARI

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini belirtmişti.

Yemen'de 15 Mart sonrasında ABD'nin 1000'den fazla hava saldırısı düzenlediği, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 217 kişinin hayatını kaybettiği ve 436 Yemenlinin yaralandığı kaydedildi.