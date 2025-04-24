İngiltere’den tarihi Suriye adımı: Yaptırımlar kaldırıldı!

Perşembe günü açıklanan karar ile, Suriye'nin İçişleri ve Savunma Bakanlıkları, Birleşik Krallık'ın finansal yaptırım listelerinden çıkarıldı. Bu kurumlar, diktatör Esad yönetiminin işlediği suçlar nedeniyle daha önce "sivil halka karşı baskı uygulamak" ve "Suriye rejiminden destek almak" gerekçeleriyle yaptırıma tabi tutulmuştu. Bunun yanı sıra, Suriye'nin Genel İstihbarat Dairesi, Hava Kuvvetleri İstihbarat Ajansı ve Ulusal Güvenlik Bürosu da aynı şekilde yaptırım listesinden çıkarıldı.

BÖLGESEL İSTİKRAR VE MÜLTECİ GERİ DÖNÜŞÜ

İngiltere hükümetinin yaptığı açıklamada, bu adımların Suriye'nin ekonomik toparlanmasına katkı sağlaması ve bölgesel istikrarı teşvik etmesi hedeflendiği vurgulandı. Başbakan Keir Starmer'ın sözcüsü, kaldırılan yaptırımların "Suriye'nin istikrarını artırmayı ve Suriyeli mültecilerin geri dönüşünü sağlamayı amaçladığını" belirtti.

Yaptırımların kaldırılması, Cuma günü itibariyle yürürlüğe girecek ve bu kararın bölgedeki diğer ülkelerle daha güçlü ilişkiler kurmayı amaçlayan bir stratejinin parçası olduğu ifade ediliyor.

ESAD'IN DÜŞÜŞÜ VE YENİ DÖNEM

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara, İngiltere'nin yaptırımları kaldırma kararını memnuniyetle karşıladı. Şara, "Herhangi bir kaos, sadece komşu ülkeleri değil, tüm dünyayı tehdit eder. Suriye'nin güvenliği, bölgedeki istikrar için kritik bir öneme sahip" diyerek, yaptırımların kaldırılmasının, Suriye hükümetinin işlevselliğini sürdürmesine ve potansiyel bir iç savaşın önlenmesine yardımcı olacağını belirtti.

BİRLEŞİK KRALLIK'IN YENİ SURİYE STRATEJİSİ

Birleşik Krallık, bu adımla Suriye ile daha yakın ilişkiler kurmayı hedefliyor. Mart ayında da, Suriye'nin Merkez Bankası ve petrol şirketlerine uyguladığı yaptırımları kaldıran İngiltere, Şam yönetimiyle olan ekonomik bağlarını güçlendirme amacında. Bu hamle, Şara yönetiminin Suriye'deki kontrolünü sağlamlaştırmasının ardından, Batılı ülkelerin Suriye'ye yönelik politikalarını yumuşatma eğiliminde olduğunu gösteriyor.

GELECEK ADIMLAR: SURİYE'NİN EKONOMİK TOPARLANMASI

İngiltere'nin bu adımları, Suriye'nin yeniden yapılanma sürecinin desteklenmesi açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Ancak, bazı kritik teknolojilere ve mallara yönelik yaptırımların halen devam etmesi, Suriye'nin tam anlamıyla ekonomik toparlanmasının önünde bir engel olarak duruyor.

Bu adım, aynı zamanda Batı'nın Şara yönetimiyle olan ilişkilerinde yeni bir dönemin başladığını gösteriyor.

İngiltere'nin Suriye'yle ilişkileri normalleştirme çabaları, önümüzdeki dönemde bölgedeki diğer ülkeler ve uluslararası toplum tarafından da dikkatle izlenecek.