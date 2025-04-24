Fransa’da lisede bıçaklı saldırı: 1 ölü 3 ağır yaralı

Fransa'nın batısında yer alan Nantes kentinde bir lisede meydana gelen bıçaklı saldırı ülkede gündem oldu. 15 yaşındaki bir öğrencinin arkadaşlarıyla tartışmasının ardından çıkan kavga, trajik bir şekilde sonuçlandı. Dört öğrenci ağır yaralanırken, bunlardan biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Öte yandan yapılan açıklamada olayın çeteleşme ve gruplaşmalarla bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor.

4 ARKADAŞINA SALDIRDI

Olay, Türkiye saatiyle 14.00 sularında Nantes kentinde bulunan bir lisede gerçekleşti. A Haber canlı yayınına telefonla bağlanan muhabir Ömer Aydın'ın aktardığına göre, lise 1. sınıf öğrencisi olan 15 yaşındaki saldırgan, sınıf arkadaşlarıyla yaşadığı tartışma sonrası bıçakla saldırdı. Saldırı sonucu dört öğrenci ağır yaralandı.