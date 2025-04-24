Fransa’da lisede bıçaklı saldırı: 1 ölü 3 ağır yaralı
Fransa’nın barısında yer alan Nantes kentinde bulunan bir lisede bıçaklı saldırı meydana geldi. Konuya ilişkin A Haber Muhabiri Ömer Aydın, telefonla bağlandığı canlı yayında olaya ilişkin önemli ayrıntılar verdi. Kentte 15 yaşındaki lise 1 öğrencisinin önce arkadaşlarıyla tartıştığını belirten Aydın, tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle öğrencinin arkadaşlarına bıçakla saldırdığını söyledi. Aydın, öğrencinin saldırısı sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği 3 öğrencinin ise durumunun ağır olduğunu aktardı.
Fransa'nın batısında yer alan Nantes kentinde bir lisede meydana gelen bıçaklı saldırı ülkede gündem oldu. 15 yaşındaki bir öğrencinin arkadaşlarıyla tartışmasının ardından çıkan kavga, trajik bir şekilde sonuçlandı. Dört öğrenci ağır yaralanırken, bunlardan biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Öte yandan yapılan açıklamada olayın çeteleşme ve gruplaşmalarla bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor.
4 ARKADAŞINA SALDIRDI
Olay, Türkiye saatiyle 14.00 sularında Nantes kentinde bulunan bir lisede gerçekleşti. A Haber canlı yayınına telefonla bağlanan muhabir Ömer Aydın'ın aktardığına göre, lise 1. sınıf öğrencisi olan 15 yaşındaki saldırgan, sınıf arkadaşlarıyla yaşadığı tartışma sonrası bıçakla saldırdı. Saldırı sonucu dört öğrenci ağır yaralandı.
YARALILARDAN BİRİ KURTARILAMADI
Fransız polisi tarafından yapılan açıklamada, saldırının kişisel bir tartışmanın ardından yaşandığı belirtildi. Sağlık ekiplerinin hızla olay yerine sevk edildiği, yaralı öğrencilerden birinin tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybettiği, diğer üçünün ise hayati tehlikelerinin sürdüğü aktarıldı.
BASIN AÇIKLAMASI ERTELENDİ
Soruşturma sürerken, savcının olayla ilgili bir basın açıklaması yapması bekleniyordu ancak açıklamanın ileri bir saate ertelendiği bildirildi.
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