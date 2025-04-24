Trump’tan Putin’e açıktan çağrı: Vladimir dur!

Trump, Truth Social'daki paylaşımında Rusya'nın son saldırılarının hem gereksiz hem de uygunsuz olduğunu ifade etti. "Rusya'nın KYIV'e yönelik saldırılarından memnun değilim. Gerekli değildi ve zamanlaması da çok kötüydü" diyen Trump, sivillerin hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

"HAFTADA 5 BİN ASKER ÖLÜYOR"

Açıklamasında savaşın yıkıcı bilançosuna da dikkat çeken Trump, haftalık ölü sayılarının ürkütücü boyutlara ulaştığını vurguladı: "Vladimir, dur! Haftada 5 bin asker ölüyor. Barış Anlaşmasını yapalım!" ifadeleriyle, daha fazla can kaybı yaşanmadan müzakere masasına dönülmesi gerektiğini söyledi.

"RUSYA BOMBALAMAYI BIRAKMALI"

Trump, açıklamasının devamında, Putin yönetimine seslenerek bombardımanların derhal sona erdirilmesini istedi. Kendi ifadesiyle, Rus kampanya ekibinden ülkeyi bombalamayı bırakmasını talep etti. Barışa yönelinmesi gerektiğini belirten Trump, savaşın sadece Ukrayna'yı değil, tüm dünyayı tehdit ettiğini vurguladı.

"BARIŞA BİR ŞANS VERİN" MESAJI

Trump, daha önceki başkanlık döneminde Putin ile ilişkilerinde denge politikası izlediğini sıkça dile getirmişti. Son açıklamalarıyla ise doğrudan müdahil olarak, savaşın gidişatını değiştirecek diplomatik hamlelerin önünü açmaya çalışıyor. ABD Başkanı'nın bu mesajı, yalnızca Moskova'da değil, NATO başkentlerinde de dikkatle takip ediliyor.