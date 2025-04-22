İsrail Gazze’de iş makinelerini de vurdu! Belediye binası bombalandı araçlar imha edildi

Saldırı politikaları ile Gazze Şeridi'nde katliamlar yapan Katil İsrail ordusu, Gazze'de insani krizi daha da derinleştirme adına insani hizmetler ve altyapıyı kasıtlı olarak hedef almayı sürdürüyor. Bu yolla Siyonist ordu, hava saldırısı düzenlediği belediye binası ile garajında bulunan 9 iş makinasını bombaladı. Bombalanan iş makinelerinin bombardımanlarla hedef alınan binalarda kalan binlerce kayıp ve yaralıların kurtarılması için kullanıldığını belirten Gazze Sivil Savunma Tedarik ve Ekipman Müdürü Muhammed el-Muğayyer, "Bu makinalar hizmet ve insani görevler dışında kullanılmıyordu" dedi.

BOMBARDIMANDAN SONRA YANGIN ÇIKTI

Gazzeli yetkililer, sık sık enkaz kaldırma, yaralıları ve cesetleri çıkarmak için bölgeye insani yardımın yanı sıra iş makinalarının ulaştırılması talebinde bulunuyor.

İsrail ordusunun doğrudan bombaladığı Cibaliya en-Nezle Belediye binası ile bina içindeki ağır iş makinaları büyük hasar gördü, bombardıman sebebiyle yangın çıktı.

"BİNADAKİ HER ŞEY YANDI"

Belediye çalışanları ve sivil halk, el yordamıyla ve küçük kovalarla çıkan yangını söndürmeye çalıştı.

Adını açıklamak istemeyen bir Cibaliya Nezle Belediyesi çalışanı, yaptığı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının belediye binasını hedef aldığını ve çıkan yangında binanın içindeki her şeyin yandığını söyledi.

Belediye çalışanı, İsrail ordusunun ambulans ile sivil savunma ekiplerinin yangını söndürmek için olay yerine ulaşmasını engellediğini vurguladı

Filistinli adam, yetkililerin yangına müdahale edemediği için basit aletler ve el yordamıyla yangını kontrol altına almaya çalıştıklarını anlattı.

"YALNIZCA İNSANİ GÖREVLER İÇİN KULLANILIYORDU"

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Cibaliya Nezle Belediye binasını hedef alarak 9 iş makinasını tahrip etmesini şiddetle kınandı.

Sivil savunma ekiplerinin belediyelerle işbirliği içinde enkaz kaldırma, yaralı ve ceset çıkarma gibi çalışmalarda söz konusu iş makinalarını kullandığına dikkati çekildi.

Gazze Sivil Savunma Tedarik ve Ekipman Müdürü Muhammed el-Muğayyer, İsrail'in tahrip ettiği 9 iş makinasının son ateşkes sırasında Mısır-Katar komitesi iki parti halinde getirildiğini söyledi.

Muğayyer, tahrip edilen makinaların, 5 Caterpillar 950B, 3 Caterpillar 950E ve bir Caterpillar 972 buldozerlerden oluştuğunu aktardı.

Gazzeli yetkili, "Sivil savunma ekipleri bu araçları, enkaz altından ceset çıkarmanın yanı sıra yolları temizlemek ve yerinden edilmiş Filistinlilere barınak inşa edilmesi adına arazileri düzleştirmek için kullandı." dedi.

Muğayyer, "Bu makinalar hizmet ve insani görevler dışında kullanılmıyordu. Makinaların Cibaliya Nezle Belediyesi garajında tutulması için Katar-Mısır komitesiyle anlaşma yapılmış ve yerin koordinatları verilmişti." diye konuştu.

SALDIRI YAPILAN YER TEHLİKELİ ASKERİ BÖLGE OLARAK TANIMLANMADI

İsrail'in kasıtlı saldırısına işaret eden Muğayyer, makinaların hedef alındığı bölgenin İsrail ordusu tarafından "tahliye bölgesi veya tehlikeli askeri bölge" olarak tanımlanmadığının altını çizdi.

Gazze'ye 50 gündür insani yardım girişini engelleyen İsrail ordusu, bölgedeki insani görev ve hizmet için kullanılan makinalar ve araçları hedef alıyor.

İsrail ordusunun dün Gazze'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir aşevini hedef alması sonucu 5 Filistinli hayatını kaybetmişti.