Gazze'de ateşkes için gözler Türkiye'de: Hamas'tan Ankara'ya kritik talep
Orta Doğu’daki terör devleti İsrail'in tehditlerine yönelik diplomatik çabalar hız kazanırken, Hamas heyeti Türkiye'den önemli bir talepte bulundu. Şarku’l Avsat’a konuşan kaynaklara göre, Hamas, Gazze Şeridi’nde yeni bir ateşkes için hazırladığı kapsamlı öneriyi ABD yönetimine iletme konusunda Türkiye’den arabuluculuk yapmasını istedi.
Edinilen bilgilere göre, Hamas liderlik heyeti geçtiğimiz pazar günü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile bir araya geldi. Görüşmelerde, Gazze'deki savaşın durdurulması, Filistin içindeki gelişmeler ve bölgesel diplomatik adımlar masaya yatırıldı.
Hamas'ın, başkanlığını Muhammed Derviş'in yaptığı heyet aracılığıyla sunduğu ateşkes önerisi; İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesini, karşılıklı rehine takasını ve beş yıl sürecek, uluslararası garantörlerle desteklenen uzun vadeli bir ateşkesi kapsıyor. Bu kapsamlı önerinin, Türkiye'nin ABD ile olan güçlü diplomatik ilişkileri sayesinde doğrudan Başkan Donald Trump yönetimine ulaştırılması bekleniyor.
Şarku'l Avsat'a konuşan iki ayrı kaynak, Hamas'ın önerisinin arkasında, ABD Rehine İşleri Özel Temsilcisi Adam Boehler'in daha önce yaptığı ve Hamas'ın tüm İsrailli rehineleri serbest bırakması durumunda savaşın durdurulabileceğine dair açıklamaların bulunduğunu belirtti. Ancak İsrail hükümeti, özellikle Gazze kasabı Başbakan Netanyahu'nun söylemleriyle bu yaklaşımı reddetti.
BÖLGEDE ETKİN BİR ÜLKE OLARAK TÜRKİYE
Kaynaklardan biri, Türkiye'nin bölgede diplomatik etkinliğini şu sözlerle özetledi:
"Türkiye'deki görüşmeler, Ankara'nın Washington ile olan olumlu ilişkilerini kullanarak Hamas'ın vizyonunu ABD'ye iletmesini sağlamayı hedefliyordu. Bu süreçte sadece Türkiye değil, Katar gibi bölgesel aktörler de ABD yönetimine mesajın ulaşması için devrede."
ANLAŞMANIN TEMEL UNSURLARI NE?
Hamas, bölgesel ve uluslararası garantörlerin eşlik edeceği beş yıllık bir ateşkese açık olduğunu vurgularken, insani yardımların güvenli şekilde ulaştırılmasını ve İsrail'in Gazze'den çekilmesini anlaşmanın temel unsurları olarak öne çıkarıyor. Ayrıca Hamas, Mısır'ın önerisi doğrultusunda Gazze'yi bağımsız ve tarafsız bir komitenin yönetmesini de kabul ettiğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın bölgeye planladığı olası ziyaretten önce bir uzlaşı zemini oluşturulması hedeflenirken, Hamas tarafı, Washington'ın pozisyonuna ve Türkiye'nin bu süreçteki aktif rolüne güveniyor.
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