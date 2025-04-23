Trump’tan geri adım! Çin’e gümrük vergisi yüzde 145’i geçmeyecek

Fotoğraf-AA

YÜZDE 245'E ULAŞMIŞTI!

Geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray, Çin'den ithal edilen bazı ürünlere uygulanan gümrük vergilerinin, daha önce yürürlükte olan tarifelerle birlikte toplamda yüzde 245'e ulaştığını bildirmişti. Yetkili, yüzde 125 oranındaki karşılıklı tarifelere, yüzde 20 oranındaki fentanil tarifeleri ve 301. Madde kapsamındaki tarifelerin dahil edildiğini, bu gümrük vergisi oranlarının da ürününe göre yüzde 7,5 ile yüzde 100 arasında değiştiğini söylemişti.