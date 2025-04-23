Trump'tan geri adım! Çin'e gümrük vergisi yüzde 145'i geçmeyecek
ABD ve Çin arasında vergi restleşmesi nedeniyle gerilim iyice tırmanırken ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken vergi açıklaması geldi. Trump Çin'e uygulanacak gümrük vergisinin yüzde 145'i geçmeyeceğini söyledi.
ABD ve Çin arasında vergi restleşmesi nedeniyle gerilim iyice tırmanırken ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken vergi açıklaması geldi.
ÇİN'E VERGİLER DÜŞECEK
Trump Çin'e uygulanacak gümrük vergisinin düşeceğini belirterek vergilerin yüzde 145'i geçmeyeceğini söyledi. Trump konuşmasında "Çin Devlet Başkanı ile ilişkimiz iyi, anlaşma yapabiliriz ama olmazsa gümrük vergilerin değerini biz belirleriz." dedi.
Fed Başkanı Jerome Powell'a ilişkin ABD Başkanı "Kovma niyetim yok ama faizleri geç kalmadan düşürmeli." şeklinde konuştu.
YÜZDE 245'E ULAŞMIŞTI!
Geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray, Çin'den ithal edilen bazı ürünlere uygulanan gümrük vergilerinin, daha önce yürürlükte olan tarifelerle birlikte toplamda yüzde 245'e ulaştığını bildirmişti. Yetkili, yüzde 125 oranındaki karşılıklı tarifelere, yüzde 20 oranındaki fentanil tarifeleri ve 301. Madde kapsamındaki tarifelerin dahil edildiğini, bu gümrük vergisi oranlarının da ürününe göre yüzde 7,5 ile yüzde 100 arasında değiştiğini söylemişti.
Elektrikli araçlar ve enjektörler gibi ürünlerin 301. Madde kapsamında yüzde 100 gümrük vergisine tabi olduğunu kaydeden yetkili, bu ürünlere aynı zamanda fentanil tarifesi ve karşılıklı tarifelerin de uygulandığını, böylece toplam gümrük vergisi oranının yüzde 245'e ulaştığını bildirdi.
ABD İLE ÇİN'İN TİCARET RESTLEŞMESİ
Şi'nin Güneydoğu Asya ziyaretlerinin,Trump'ın "karşılıklı tarifeleri" duyurmasının ardından ABD ile Çin arasında yaşanan tarife restleşmesine denk gelmesi dikkati çekiyor.
Çin, ABD'nin tarife artışlarına tepki gösteren ilk ülke olmuş ve aynı oranda karşılık vermişti. İki ülke arasında tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e, Çin de ABD'ye yüzde 125'e kadar çıkarmıştı.
Washington yönetimi, diğer ülkelere getirdiği karşılıklı tarifeleri 90 gün ertelerken Çin'e yönelik olanlar ise yürürlüğe girmişti.
Trump, daha sonra akıllı telefon, dizüstü bilgisayar, sabit disk, bilgisayar işlemcisi ve çipler gibi bazı teknoloji ürünlerinin ek vergilerden muaf tutulacağını bildirmişti.
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