Trump Yönetimi’nden göçmenlere şok karar: 7 gün içinde ülkeyi terk edin!

ABD'de Donald Trump yönetimi, Meksika sınırından geçici izinle ülkeye giren göçmenlere yönelik yeni ve sert bir sınır dışı planı üzerinde çalışıyor. Beyaz Saray kaynaklarına göre, İç Güvenlik Bakanlığı, "parole" statüsündeki ve henüz resmi göçmenlik hakkı kazanmamış kişilerin 7 gün içerisinde ülkeyi terk etmesini talep edecek bir kararname hazırladı. Uygulamanın yürürlüğe girmesi halinde, ABD'deki on binlerce Türk vatandaşı da risk altında olacak.

TOPLU SINIR DIŞI HAZIRLIĞI

ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın hazırladığı yeni düzenlemeye göre, Meksika sınırından geçici giriş izniyle ülkeye giren göçmenlerin ülkeden ayrılmaları için 7 günlük bir süre tanınacak. Bu süre sonunda ülkeden ayrılmayan kişilere sınır dışı işlemleri uygulanacak ve cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilecekleri bildirildi.

RESMİ STATÜ KAZANMAMIŞ GÖÇMENLER HEDEFTE

Yeni karar, özellikle henüz iltica başvurusu yapmamış veya yasal göçmenlik statüsüne sahip olmayan kişileri kapsıyor. Söz konusu kişilerin geçici olarak sahip oldukları tüm hakların – örneğin çalışma izni – bu karar doğrultusunda sona ereceği ifade ediliyor.

MAHKEME SÜRECİ DEVAM EDENLER DE ETKİLENECEK

Yetkililer, bu kapsamda mahkeme süreci devam eden göçmenlerin bile sınır dışı edilebileceğini belirtiyor. Yerel kolluk kuvvetlerinin de sürece aktif olarak dahil edileceği ve yargı itirazlarının süreci sekteye uğratmaması için önlemler alınacağı bildiriliyor.

Ocak 2025 itibarıyla ABD'ye Meksika üzerinden geçen Türk vatandaşlarının sayısı 60 bini aşmış durumda. Bunların büyük çoğunluğunun hâlâ geçici statüde olduğu ve yeni karardan doğrudan etkilenebileceği öngörülüyor.

ÇIKIŞLAR DİJİTAL SİSTEM ÜZERİNDEN BİLDİRİLECEK

Yeni düzenlemeye göre, ABD'den kara yolu ile ayrılacak olan kişilerin çıkışlarını resmi olarak bildirmeleri gerekecek. Bu bildirimler, CBP One mobil uygulaması ya da i94 web sitesi üzerinden yapılabilecek.