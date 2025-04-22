ABD’de yolcu uçağında korkutan anlar! Motoru alev aldı: 282 yolcu tahliye edildi

ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Orlando Uluslararası Havalimanı'nda kalkışa hazırlanan bir yolcu uçağında korku dolu anlar yaşandı. Delta Havayolları'na ait Airbus 330 tipi uçağın motoru henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. İçerisinde 282 yolcu ve 12 mürettebat bulunan uçak acil olarak tahliye edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

MOTOR KAPIDAN AYRILDIKTAN SONRA ALEV ALDI

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamada, Delta Havayolları'na ait Airbus 330 tipi uçağın, kalkış için kapıdan ayrıldıktan kısa süre sonra motorlarından birinin alev aldığı bildirildi. Atlanta'ya gitmek üzere hazırlanan uçak, yangın nedeniyle hemen durduruldu.

YOLCULAR ACİL DURUM KAYDIRAKLARIYLA KURTARILDI

Uçakta bulunan 282 yolcu ve 12 mürettebat, kısa sürede devreye alınan acil durum prosedürüyle tahliye edildi. Yolcuların kaydıraklarla uçaktan indirilmesi sırasında panik anları yaşandı. O anlar çevredeki yolcular tarafından cep telefonlarıyla kayda alındı.

Yangına ilk müdahaleyi havalimanı itfaiye ekipleri yaptı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle motor yangını kontrol altına alınırken, olayın nedeni hakkında teknik bir inceleme başlatıldı.

DELTA: YOLCULAR BAŞKA BİR UÇAKLA GÖNDERİLECEK

Delta Havayolları'ndan yapılan açıklamada, olayın ardından yolcuların güvenliğinin öncelikli olduğu vurgulandı. Tahliye edilen yolcuların Atlanta'ya gitmeleri için başka bir uçak tahsis edileceği belirtildi.

ABD'DE HAVACILIK KAZALARI ZİNCİRİ SÜRÜYOR

Son dönemde ABD'de yaşanan havacılık kazaları endişe yaratıyor.

29 Ocak'ta Bombardier CRJ700 tipi bir uçak, bir askeri helikopterle çarpışarak Potomac Nehri'ne düşmüş ve 67 kişi hayatını kaybetmişti.

1 Şubat'ta Philadelphia'da bir ambulans uçağın düşmesiyle 7 kişi ölmüştü.

17 Şubat'ta Toronto'da Delta'ya ait bir uçak iniş sırasında ters dönmüş, 18 kişi yaralanmıştı.

11 Nisan'da ise New York'ta bir helikopter Hudson Nehri'ne düşmüş, 6 kişi yaşamını yitirmişti.