ABD’li eski Senatör’ün eşi için karar çıktı! Menendez çifti yolsuzluk yapmaktan suçlu bulundu

Eski ABD Senatörü Bob Menendez'in eşi Nadine Menendez, Manhattan Federal Mahkemesi'nde görülen yolsuzluk ve rüşvet davasında suçlu bulundu. 58 yaşındaki Nadine Menendez, kocasının işlediği suçlarda rolü olduğu gerekçesiyle yargılandı. Menendez, toplamda 15 suçlamanın tamamından suçlu bulunarak, ceza alacağı 12 Haziran'da açıklanacak.

NADİNE MENENDEZ'E YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

Manhattan Federal Mahkemesi'nde görülen davada, Nadine Menendez'e rüşvet, dürüst hizmet dolandırıcılığı ve kamu görevlisinin yabancı bir ajan gibi hareket etmesi için komplo kurmak gibi suçlamalar yöneltildi. Mahkeme, Menendez'i bu suçların tamamından suçlu buldu. Manhattan Başsavcı Vekili Matthew Podolsky, açıklamasında, Nadine Menendez ve kocası Bob Menendez'in "suç ortaklığı" yaptığını belirterek, "İkisi, kendi çıkarlarını ve açgözlülüklerini, Senatör Bob Menendez'in vatandaşlarına hizmet etmek için seçildiği görevin önüne koydular" dedi.

BOB MENENDEZ'İN CEZA SÜRECİ

Bob Menendez, 11 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Eski Demokrat Senatör, yetkisini New Jersey'deki iş adamlarına ve Mısır hükümetine yardım sağlamak için kötüye kullanmakla suçlanmıştı. Bob Menendez'in bu faaliyetler karşılığında altın külçeler, nakit para ve lüks arabalar gibi maddi kazançlar elde ettiği iddia edilmişti. Mahkeme, Menendez'i 16 ayrı suçlamanın tamamından suçlu bularak 11 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Gelişmelerin ardından Menendez, Senato'daki görevinden istifa etmişti.

NADİNE MENENDEZ'İN YARGILANMA SÜRECİ

Nadine Menendez'in yargılaması, daha önce kanser tedavisi görmesi nedeniyle ertelenmişti. Menendez'e, rüşvetle elde edilen yasa dışı paraların kontrolünde yer aldığı ve Mısırlı yetkililerden gelen talepleri kocasına ilettiği iddiaları yöneltilmişti. Mahkeme, Nadine Menendez'in suç ortaklığı ve rüşvetle elde edilen paraların akışındaki rolünü inceledi ve tüm suçlamalardan suçlu olduğuna karar verdi.

MENENDEZ'İN CEZASI 12 HAZİRAN'DA BELLİ OLACAK

Nadine Menendez'in alacağı cezanın açıklanacağı tarih, 12 Haziran olarak belirlenmiş durumda. Suçlu bulunduğu davada menendez'in suçlarıyla ilgili dava süreci devam ediyor.