Mısır’da sıcak hava uyarısı! 40 dereceye kadar ulaşacak

Mısır Meteoroloji Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin büyük bölümünde gün boyu aşırı sıcak havanın hakim olacağı belirtildi.



Hava sıcaklıklarının Kahire'de 39, ülkenin güney kesiminde de 40 derecenin üstüne çıkabileceği uyarısı yapıldı.



Arap Yarımadası'ndan gelen sıcak hava dalgası ile yüksek basıncın hava değişiminde etkili olduğu ifade edildi.

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