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Pakistan'daki kazada 13 kişi öldü 20 kişi yaralandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 22.04.2025 11:12
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Pakistan’daki kazada 13 kişi öldü 20 kişi yaralandı

Pakistan'ın Jamshoro kentinde kamyonetin uçuruma devrilmesi sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Dawn gazetesinin haberine göre, Sind eyaletine bağlı Jamshoro kentinde freni boşalan kamyonet uçuruma devrildi.

Yetkililer, kazada kamyonetteki 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin yaralandığını bildirdi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan bazılarının durumu ciddiyetini koruyor.
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