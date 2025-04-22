İsrail 22 Filistinliyi daha katletti!

İsrail savaş uçakları, gecenin geç saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus, kuzeyindeki Gazze ve orta kesimindeki Deyr el-Belah kentlerini hedef aldı.



Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Han Yunus'un merkezindeki Es-Sikke bölgesinde bir eve düzenlenen saldırıda 2'si çocuk, 11 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi de yaralandı.



Han Yunus'un El-Ketibe Mahallesi'ne düzenlenen topçu saldırısında ise yaralananlar oldu.



Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze ve orta kesimindeki Deyr el-Belah kentlerini hedef alan saldırılarda da biri doktor, en az 5 kişi hayatını kaybetti.



İsrail işgal güçlerinin Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki çadırları hedef alması sonucu 2'si çocuk ve kadın, 5 kişi öldü.



Gazze kentinin batısındaki Bekir ailesinin evinin savaş uçaklarıyla hedef alınması sonucu 1 Filistinli hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı.



İsrail, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı.

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