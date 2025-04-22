Gazze’de soykırımın bilançosu: Plastiklerde pişirilen yemekler, yakacak olarak kullanılan kitaplar...

Gazze Şeridi (AA)



KİTAPLAR YAKACAĞA DÖNÜŞTÜ



Kuzeydeki Gazze kentinde bulunan İslam Üniversitesi'ne sığınan Filistinlilerden Ummu İbrahim el-Attar, fırında yakacak olarak kullandıkları kitaplara işaret ederek, bunları yakmaktan ötürü duyduğu üzüntüyü şöyle dile getirdi:



"İlim dünyadaki en güzel şey ama çocuklarımız 2 senedir eğitim görmüyor. Üniversiteler harap oldu, içinde artık öğrenciler değil bizler oturuyoruz. Bugün, ilim kaynağı olan bu kitap ve kağıtlarla aydınlanacak ve ekmek ve yemeklerimizi pişireceğiz. Bu hayat bize daha neler gösterecek bilmiyorum. Kim derdi ki bir gün gelecek ve biz bu kitapları yakacak olarak kullanacağız ve fırına atacağız."



Ummu İbrahim, akrabalarından birinin su doldururken bir diğerinin de sebze satarken öldürüldüğünü ve geride öksüz çocuklar bıraktıklarını da paylaştı.



PLASTİKLERLE PİŞİRİLEN YEMEKLER ZEHİR SAÇIYOR



Üniversitenin konferans salonunun olduğu ve saldırılar sonucu duvarlar hariç her şeyin yandığı alanda da başka bir grup yemek ve ekmek pişiriyor.



Odun olmadığı için yiyeceklerini plastik yakarak pişirdiklerini anlatan Reca Selim, "Plastiklerden çıkan duman ve is, pişirdiğimiz yemeklere, ekmeğe, kaynattığımız suya ve kaplara yapışıyor ve biz de bunları yiyoruz." diyerek plastiğin zararlı olduğunu ancak buna mecbur olduklarını söyledi.



Beyt Hanun sakinlerinden olan ve en az 10 defa göç etmek zorunda kaldığını dile getiren Nesrin el-Kefarne ise "Yaşam için gerekli olan temel ihtiyaç maddelerinden hiçbirine sahip değiliz. Su, gaz, yiyecek yok. Ama yemek içmek, giyinmek, barınmak bizim de hakkımız. Sokakta yaşıyoruz. İnsan gibi yaşayacak yerimiz yok." diye konuştu.

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