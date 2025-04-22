Harvard Üniversitesi’den Trump yönetimine ‘fon dondurma’ davası!

Harvard Üniversitesi, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin üniversiteye sağlanan fonları dondurmasına karşılık dava açtığını açıkladı. Üniversite, bu adımın eğitim, araştırma ve sağlık alanlarında "ciddi sonuçları" olacağına dikkat çekerek, hükümetin yetkisini aştığını iddia etti.

TRUMP YÖNETİMİNE KARŞI HUKUKİ MÜCADELE

Harvard Üniversitesi, Trump yönetiminin 2,2 milyar dolarlık fonu dondurmasının ardından, bu kararın hukuka aykırı olduğunu ve hükümetin yetkisini aştığını belirterek dava açma kararı aldı. Rektör Alan Garber, yaptığı açıklamada, hükümetin fonları dondurmasının eğitim, araştırma ve sağlık gibi alanlarda ciddi olumsuz etkilere yol açabileceğini vurguladı. Garber, "Harvard, hükümetin yasadışı taleplerini yerine getirmemeye kararlıdır" ifadelerini kullandı.

EK FON DONDURULMASI TEHDİDİ

Harvard Üniversitesi, 2,2 milyar dolarlık fonun dondurulmasının yanı sıra, Trump yönetiminin 1 milyar dolarlık bir fonu daha dondurmayı düşündüğünü aktardı. Garber, bu durumun eğitim kurumlarının faaliyetlerini ciddi şekilde engelleyeceğini ve üniversitenin vergi muafiyetinin de kaldırılmasının gündemde olduğunu belirtti.

Trump yönetimi, özellikle Filistin destekçisi kampüs protestoları ve üniversitelerdeki çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek, Harvard'ın da bulunduğu birçok üniversiteye yönelik federal fonları dondurma tehdidinde bulunmuştu. Yönetim, Harvard'a sağlanan 8,7 milyar dolarlık hibe için soruşturma başlatmıştı. Harvard Üniversitesi ise bu soruşturmaya karşı çıkarak, Trump yönetiminin taleplerini kabul etmeyeceğini açıkladı.

BEYAZ SARAY'DAN KARAR HAKKINDA SAVUNMA

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Harvard'a sağlanan fonların dondurulmasının "antisemitizmle ilgili yasaların" uygulanması için gerekli olduğunu savunmuştu. Diğer yandan, Harvard Üniversitesi profesörleri, Trump yönetiminin 8,7 milyar dolarlık fonları soruşturma kararına karşı dava açmıştı. Bu gelişmeler, Harvard'ın eğitimdeki bağımsızlık mücadelesinin bir parçası olarak dikkat çekiyor.

VERGİ MUAFİYETİ DURUMU

ABD Gelir İdaresi (IRS), Harvard Üniversitesi'nin vergi muafiyetini kaldırmayı değerlendirdiğini açıkladı.