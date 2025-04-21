ABD ordusu Yemen’in başkenti Sana’yı vurdu: 12 ölü 30 yaralı

Yemen'de İran destekli Husilere yönelik saldırılarını sürdüren ABD ordusu, bu kez başkent Sana'daki el-Farwah bölgesini hedef aldı. Yerleşim alanlarının yakınına isabet eden saldırılarda çok sayıda sivil etkilendi.

ABD ordusunun Yemen'in başkenti Sana'daki el-Farwah bölgesine düzenlediği hava saldırısında en az 12 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Husi yanlısı Al Masirah TV'nin aktardığına göre, saldırılar bir pazar yerinin yakınında gerçekleşti. Olayda bazı binalar yıkılırken, enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Sana'daki saldırının yanı sıra ülkenin kuzeyindeki Saada şehri de ABD'nin hedef aldığı bölgeler arasında yer aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, Yemen'deki İran destekli Husilere karşı kapsamlı bir askeri operasyon başlatılması için orduya talimat verdiğini duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen'in farklı bölgelerinde Husi hedeflerine çok sayıda hava saldırısı düzenlemişti.

Geçtiğimiz haftalarda Hudeyde kentinde bulunan Ras İsa yakıt limanına gerçekleştirilen ABD saldırısında ise 80 kişi ölmüş, 170 kişi yaralanmıştı. Son saldırıların ardından bölgede tansiyonun daha da yükseleceği yorumları yapılıyor.