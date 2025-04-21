21 Nisan 2025, Pazartesi
Haberler Dünya Haberleri Putin'den İran ile stratejik ortaklık anlaşmasına onay

Putin'den İran ile stratejik ortaklık anlaşmasına onay

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 21.04.2025 16:58
ABONE OL
Putin’den İran ile stratejik ortaklık anlaşmasına onay

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İran ile stratejik ortaklık anlaşmasını onayladığı bildirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran ile kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının onaylanmasına yönelik yasayı imzaladı.

Putin'in imzaladığı ve Rusya Resmi Belge Sistemi'nde yayımlanan yasaya göre, Rusya ile İran arasında kapsamlı stratejik ortaklık kuran anlaşma onaylandı.

Bu anlaşma, iki ülke arasında askeri savunma, terörle mücadele, ekonomi, ticaret, enerji, ulaşım, tarım ve kültür gibi çeşitli alanlarda iş birliğini kapsıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Putin’den İran ile stratejik ortaklık anlaşmasına onay Putin’den İran ile stratejik ortaklık anlaşmasına onay Putin’den İran ile stratejik ortaklık anlaşmasına onay
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör